U. de Chile vs Deportes Iquique | Ver EN VIVO a la U en este partidazo en el Estadio Nacional contra los dragones celestes

Partido extraño y con mucho para debatir será el que protagonice Universidad de Chile cuando reciba en el Estadio Nacional a Deportes Iquique por un encuentro pendiente de la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Suspendido en su momento por casos Covid en los nortinos, este domingo se vivirá un partidazo imperdible entre ambos elencos y con la tabla acumulada y general como tema obligado en Ñuñoa.

La cosa está así: Iquique pelea por salir del descenso y al mismo tiempo en un complejo escenario en el que podría quedar colista en ambas tablas. De ocurrir eso, la ponderada correrá en los puestos del descenso y el que esté 16° irá a la promoción, hoy lugar justamente de la U.

Algunos han indicado que una victoria iquiqueña le conviene a los laicos para que no queden últimos en ambas tablas y así no tener problemas con la promoción, pero por otro lado, una victoria de los hombres de Rafael Dudamel los puede hacer avanzar en la tabla y así subir posiciones para no depender de Iquique.

Para ello los universitarios deben dejar atrás los malos resultados y críticas por el rendimiento del equipo y vencer a los dragones celestes.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad de Chile vs Iquique?



Universidad de Chile vs Iquique juegan el día domingo 24 de enero a las 19:15 horas de Chile en el Estadio Nacional.

En la primera rueda la U tuvo una tranquila jornada con victoria por 2-0 con goles de Joaquín Larrivey y Nico Guerra. (Foto: Agencia UNO)



Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Universidad de Chile vs Iquique?



Universidad de Chile vs Iquique será transmitido por TNT Sports y TNT Sports 2 (ex CDF Premium y CDF HD), en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2 (Ex CDF Premium)

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

TNT Sports HD (Ex CDF HD)

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Universidad de Chile vs Iquique?



El encuentro entre Universidad de Chile vs Iquique se podrá ver en Estadio y TNT Sports GO. Además, puedes seguir todos los detalles del encuentro en Redgol.