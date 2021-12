Universidad de Chile se esmera en poder armar un plantel lo más competitivo posible de cara a la nueva temporada del Campeonato Nacional 2022. Donde ya materializaron tres fichajes, incluído el nuevo entrenador. Sin embargo, pese a ser el último día del año Juan Cristóbal Guarello le pega una repasadita a las gestiones de los azules.

La U de la mano de su nuevo director deportivo Luis Roggiero ya confirmó hace algún tiempo a Santiago Escobar como el nuevo estratega para la próxima campaña, quien aún no arriba a nuestro país para hacerse cargo del equipo.

En ese sentido, el periodista en el programa de Los Tenores de Radio ADN afirmó no estar de acuerdo en como el cuadro laico ha gestionado la situación del DT. "Esa forma que tiene de trabajar, esos plazos raros que se demoran muchos meses. Al final esto lo va a manejar Roggiero y Escobar. Me da la idea que cuando llegue va a empezar a pedir otros jugadores, a ver en el terreno ciertas cosas y va a tener que decidir. Es muy distinto lo que haya visto en vídeo, a lo que va a ver en los entrenamientos", lanzó el comunicador.

Cabe destacar que el estratega llega a territorio nacional recién la madrugada de este domingo, junto al que será el nuevo guardameta del Bulla, Hernán Galíndez de 34 años que proviene de Universidad Católica de Quito.

Esta incorporación se suma a la de los ya confirmados Ronnie Fernández y Jeisson Vargas. Además de Felipe Seymour que recién durante está jornada se oficializó mediante las redes sociales lo que era un secreto a voces.

En esa línea el comunicador tuvo palabras para el regreso del mediocampista. "¿Lo pidió Santiago Escobar? No lo pidió. El tema es que por algo dejaron a Galani, porque la dirigencia lo había echado y creo que Roggiero dijo 'no, no, me traen a Seymour, pero a Galani dejámelo acá", expresó.

Guarello quiso ir más allá y volvió a golpear al directorio de Azul Azul con respecto a su técnico. "Qué raro el tema de los plazos. Santiago Escobar debería estar en Chile trabajando, porque estas contrataciones también tienen que ver con él. 'No, es que se puede hacer telemático'. Sí, se puede hacer, pero hay cosas que se ven en el momento, en el lugar, conversaciones que son largas, en fin", profundizó.

Finalmente, cerró sus comentarios hacia Universidad de Chile especulando la cantidad de dinero que el Romántico Viajero dispone para este mercado de pases. "En la U hay tres millones de dólares en total para traer jugadores, y creo que eso incluye al fútbol femenino, no es talla", afirmó Guarello.