Las vueltas son las que dejan, dice un viejo adagio popular. Y bien lo sabe un entrenador argentino que a los 47 años dirigió en las inferiores de River Plate, en el ascenso de Ecuador y Chile, que fue campeón en Bolivia y una última experiencia en la Primera División de Perú.

Su nombre es César Vigevani y, a río revuelto, espera conseguir ganancias. En diálogo con Redgol, el director técnico que comandó a Unión San Felipe, Cobreloa y Huachipato confirma un primer acercamiento con Universidad de Chile. Y no puede de la emoción.

"La verdad es que me he enterado hoy (miércoles) y me pone orgulloso que suene mi nombre. Además, es una satisfacción interna que se haya producido, porque sabemos lo que representa la U de Chile, que está pasando por una situación complicada, pero no deja de ser el sueño de cualquier entrenador", explicó.

La cosa no está tranquila en el conjunto azul, que en esta jornada notificó la salida de su director deportivo, Luis Roggiero, y deberá rearticular su organigrama antes de ir por la definición del entrenador que reemplazará al también cesado Santiago Escobar a partir de la Copa Chile y la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Por eso, Vigevani toma distancia y espera que los hechos vayan cuajando su vuelta al fútbol chileno, esta vez con la U."Sé que está mi nombre y que hubo contactos con mi agente. Es todo lo que sé, francamente. Lo demás lo dejo fluir porque sabemos cómo es esto del fútbol", puntualizó el estratega.

Fue canterano en River Plate hasta que las lesiones lo retiraron muy joven. Hizo el curso de entrenador con Diego Simeone, Juan José Borrelli, Diego Cocca, Néstor Fabbri y Fernando Gamboa. Además dirigió a Erik Lamela en las inferiores del elenco millonario, antes de probar fortuna fuera de Argentina.

Por eso tiene fe en la posibilidad de la U. "Hace no mucho me pasó algo parecido con Católica, cuando estaba trabajando en Bolívar. Es un orgullo que uno pueda estar en una mesa de esos clubes, en su carpeta", valora Vigevani.

Pero poco le dura la cautela. El trasandino sólo quiere volver a a dirigir después de dos años lejos de las bancas y se ilusiona con la opción del Romántico Viajero. "A quién no le va a seducir, me pasó dirigiendo en Chile, en Cobreloa, una vez tuve un acercamiento personal con la U, que no se dio por otros motivos, pero sinceramente para mí es una satisfacción" sentencia.