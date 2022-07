Mauricio Pinilla no se guardó nada a la hora de analizar una nueva derrota de Universidad de Chile a manos de Colo Colo en el Superclásico y fue contundente al señalar a la defensa del equipo azul.

Universidad de Chile no pudo contra Colo Colo y serán 10 los años en los que no logra ganarle a su archirrival al caer 3-1 en el Superclásico, colapsando en el segundo tiempo a pesar que en la primera mitad habían hechos algunos méritos para lograr un mejor resultado que los invitara a soñar con salir de la mala racha.

Uno de los que más sufrió lo sucedido fue Mauricio Pinilla en los micrófonos de Radio Agricultura y fue crudo para analizar lo sucedido. "El segundo tiempo fue un desastre, fue un asco, no hilaban dos pasos más allá de la primera jugada y el remate de Assadi al primer palo. El resto fue totalmente dominado por Colo Colo, sometido por Colo Colo. A este plantel les puedes poner a Guardiola, a Klopp, a Naggelsman pero este equipo es imposible hacerlo jugar bien con esa defensa, este equipo no tiene defensas", apuntó.

El exdelantero fue especialmente crítico con uno de los integrantes de la zaga del Bulla. "Yo podría pararme a jugar de central y lo haría mejor que Ignacio Tapia, es increíble lo de este chico, increíble, con todo el respeto del mundo a un colega de profesión pero no puede ser el central de la U", sentenció.

Continuó con sus palabras en contra del defensor. "No puede tirar cuatro pelotas fuera de la cancha en menos de 25 minutos, no puede cometer esa cantidad de errores, pelota aérea que va a cabecear las deja todas cortas, mete el cuerpo, apóyate con el arquero, tírala a la tribuna, a la línea de lateral. Pero de esta forma no se puede".

Pinlla continuó hablando de la debacle de la U. "Diego López no puede hacer milagros, ya hizo milagros 45 minutos y en el segundo tiempo se desplomó todo. Colo Colo hizo todo lo posible para que la U empezara ganando el partido, no lo aprovechó, Colo Colo reaccionó pero el segundo tiempo fue un trámite penoso para el equipo azul", manifestó.