Sergio Vargas descarta la contratación de Luis Jiménez: "Hoy lamentablemente no podemos contar con él"

Universidad de Chile está contra el tiempo porque debutará el 10 de marzo en Copa Libertadores ante San Lorenzo de Almagro y a falta de 18 días para el encuentro, aún no cierra el plantel 2021.

Un sueño para los azules es la llegada de Luis Jiménez, quien lleva tres temporadas muy buenas en Palestino y que pudo llegar a los azules en 2019.

Sergio Vargas, director deportivo del cuadro universitario, conversó con Más que Fútbol de DirecTV y para pesar de los hinchas de la U, descartó tajantemente la contratación del Mago.

"Luis Jiménez es un gran jugador, no hay equipo en Chile que no le gustaría contar con él, pero nosotros tenemos un presupuesto, posiciones que cubrir, y hoy lamentablemente no podemos contar con él. Por el momento no viene a la U", aseguró.

El mejor jugador del campeonato 2020 según los premios Redgol, tenía intención de ponerse la camiseta azul esta temporada, sin embargo, según las palabras del Superman, no podrá ser.

Respecto a más refuerzos, Vargas explicó que "en pocos días debemos conseguir los fichajes que queremos, son cinco o seis jugadores que buscamos. Nuestra intención es pelear por el campeonato. Si logramos cerrar los refuerzos que queremos, iremos por el título del torneo nacional".