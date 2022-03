La nueva derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo en el Superclásico duele hondo en los corazones azules. En la cancha del estadio Monumentallos albos fueron totalmente superiores consiguiendo una lluvia de goles en los primeros 15 minutos que dejó nocaut a la U de entrada para el 4-1 final.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Sandrino Castec criticó al técnico Santiago Escobar, al director deportivo Luis Roggiero y a Luis Felipe Gallegos.

“¿Se tiene que ir el técnico? Y la parte gerencial, él junto al técnico vieron lo que trajeron a la U, y lo que trajeron no correspondía. Roggiero y Escobar dos son los culpables y tienen que asumir, esta U no va a tener nada. El que quiere la U con esto está llorando”, dijo Castec.

El ex delantero agregó “yo creo que los planteamientos que hizo ayer… primero que todo no puedes jugar con muchachos jóvenes un superclásico, eso es lo primero. Segundo: ya han matado jugadores, como el Pitu Contreras que ama a la U y quiere estar. Lo ponen de lateral, lo ponen de volante, lo ponen de puntero. Yo creo que eso no se le debe hacer a los jugadores”.

“Después esto de Felipe Gallegos que no quiere jugar porque no le acomoda el puesto. Es una falta de respeto, es un jugador que viene con experiencia y tiene que jugar, si no, que se vaya para la casa si no le acomoda. Su ejemplo es lo de Contreras, que demuestra lo que es ser y vivir en la U”, concluye Castec.

Por su parte Mariano Puyol, también en diálogo con La RedGoleta, sostuvo que “Roggiero llegó con muchas atribuciones. En clubes en Europa los generantes deportivos tienen mucho que ver con el adn del club, como pasa en Inglaterra y España. Tiene mucho poder. Y detrás de él está Cristián Aubert”.

Respecto a una posible salida de Escobar el ex capitán azul expuso que “en los últimos 10 años pasa eso con los técnicos y a fin de año pasa con los jugadores, no sé si es la solución. Mucho de lo que pasa es consecuencia de eso, de tanta salida de técnicos y jugadores. Deberían dejar uno y aguantarlo hasta el final”.

Por último Cristián Mora sentencia que “la U ha tomado decisiones muy apresuradas y ha costado caro. Sacar a Escobar debería ser una posibilidad en un par de partidos, el campeonato está recién comenzando, y primero ver qué alternativas tiene. El plantel es muy acotado. Prometían un plantel muy competitivo y lo que estamos viendo… El DT trata de hacer cambios y no tiene dónde echar mano. ¿Roggiero es responsable? Sin dudas, a él le dieron la responsabilidad”, sentenció.