Después de tres derrotas seguidas, Universidad de Chile llegó a jugar la séptima fecha del Campeonato Nacional 2022 ante Curicó Unido con el objetivo más que claro en volver a los triunfos, algo que estuvo muy cerca de concretarse pero nuevamente dejaron escapar la victoria en el último minuto.

El Romántico Viajero saltó a la cancha del estadio Santa Laura, donde se reencontró con sus hinchas tras cuatro meses, y en el minuto 87 el árbitro José Cabero pitó penal para los azules que convirtió en gol Ronnie Fernández, y pensaron que sumarían tres puntos de oro.

Sin embargo, tres minutos más tarde, en el 90', los Torteros tuvieron una oportunidad que aprovecharon de muy buena manera y pusieron la igualdad en el marcador, repartiendo un punto para cada uno. Y tras el pitazo final fue justamente Fernández quien sacó la voz.

El delantero azul habló con los micrófonos de TNT Sports tras ser escogido como el jugador del partido y más allá del amargo empate vio el vaso medio lleno y apuntó que "hicimos un trabajo muy bueno, esta debe ser la mejor versión que hemos tenido. Estuvimos sólidos, fuertes, y eso me deja contento porque hay un avance".

Junto con eso, el goleador azul reconoció que en el equipo de Santiago Escobar "jamás tuvimos las ganas de dejar de lado el meter, el luchar", y también añade que "hubo un empuje especial al jugar de local con la gente".

Sin embargo, el ex ariete de Santiago Wanderers está consciente de lo que significa la igualdad ante el conjunto de la Región del Maule y dejó en claro que no quedan conformes tras llevarse una unidad ya que "necesitábamos los tres puntos, entendemos la situación".

Ronnie también se tomó un momento para aclarar las imágenes que preocuparon a todos los hinchas en el primer tiempo, donde se le vio complicado físicamente. "Tuve una contractura, me asusté un poco, la cancha está bien esponjosa pero no hay excusas, no hay que restarse y hay que estar", explicó.

Para finalizar, Fernández volvió a insistir en que hicieron un buen partido. "Sin ninguna duda mostramos mejores cosas, es nuestro sexto partido y demostramos que hicimos cosas interesantes ante un equipo que está bien como Curicó. Pero debemos estar atentos, dejamos una y te complican, pero me quedo con lo positivo", concluyó.

Ahora, Universidad de Chile se enfocará en lo que será su próximo desafío en el Campeonato Nacional 2022, ya que el domingo 27 de marzo jugará el polémico partido ante Unión Española en el estadio Elías Figueroa. El duelo está programado para las 12:00 horas, pero podría jugarse a las 18:00 por el maratón de Valparaíso, algo que debería definirse en los próximos días.