El ex jugador de Universidad y actual comentarista deportivo pone en duda la determinación de Sebastián Miranda para asumir en la banca azul, teniendo en cuenta que, hasta hace unos días, era ayudante de Diego López, pero no tenía incidencia en las determinaciones del plantel.

Universidad de Chile puso fin al periodo de Diego López al mando como entrenador de los azules, tomando la determinación de que interinamente asuma Sebastián Miranda, repitiendo la fórmula del primer semestre.

Si bien todavía no está definido si será el técnico de juveniles de la U que se hará cargo hasta final de temporada, Rodrigo Goldberg, ex jugador azul y comentarista en radio Cooperativa, pone dudas sobre la mesa por Miranda.

"Quizás tenga una ventaja al trabajar todos los días con ellos, pero mi aprensión va por el lado de que él era un actor, lo digo con todo respeto, secundario. No tomaba decisiones por mucho que compartiera con López. No es lo mismo ser el ayudante que ser el que toma decisiones. En una situación límite, digo pucha que es mucho más emocional que táctica. Como no lo conozco como entrenador, ver las habilidades y las competencias de manejo son las que me producen dudas", comentó Goldberg.

En ese sentido, el ex director deportivo de Azul Azul, asegura que este proceso, que le tocó vivirlo en el cargo, es muy complejo donde hay que tomar determinaciones que pueden marcar duramente.

"Es una decisión incómoda y difícil, estuve enfrentado a esto y es complejo de mucho estrés. Nadie tiene, a priori, la razón ni la solución mágica o receta. No sabemos si uno u otro va llegar a puerto al final de temporada. Conociendo la interna, ahora de fuera no tenemos la información, y, malamente, podríamos hacer un pronóstico. Una situación límite como esta es 95% emocional y 5% deportiva. No marca diferencia jugar con 3 o con 8. Es importante, obvio, es lo más importante, yo creo que no", precisa.

Para el nombre que tiene que asumir, Goldberg asegura que es alguien que debe cambiar la cara de un camarín que está por el suelo.

"En el partido me llamó la atención la cara de los jugadores. Siempre veo esos detalles, cuando ves jugadores con cara de estrés, que no está disfrutando el partido y que está sufriendo los rendimientos bajan. Cuando quedan cinco minutos hay un lateral al lado derecho donde un jugador iba a sacar pero nadie llegó. Todos escondidos. Ese tipo de síntoma es que hay un estrés, un temor. Eso lo pude vivir estando fuera de la cancha, que es terrible. Uno se pregunta quién es la persona capaz de sacar esto. Sacar ese temor es mucho más relevante", finaliza.