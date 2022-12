El ex Universidad de Chile Diego Rivarola se refirió a la posible llegada de Matías Zaldivia al Romántico Viajero y llamó a la dirigencia azul a no menospreciar al hincha.

Rivarola y una llegada de Zaldivia a la U: "Hoy el club no está para líos innecesarios"

Universidad de Chile se arma para 2023. Y tras las llegadas oficiales del técnico Mauricio Pellegrino y el lateral Juan Pablo Gómez, sumado al inminente fichaje de Federico Mateos, el Romántico Viajero ya tiene en mente un nuevo nombre para sumar a su próxima temporada: el ex colocolino Matías Zaldivia.

"Zaldivia quiere venir y nosotros queremos que venga", afirmaron desde la U a La Tercera durante este jueves. Tras eso, la noticia de su posible fichaje corrió como pan caliente, desatando incomodidad tanto en azules como en albos, sobre todo considerando la capitanía que lideró el zaguero y un pasado bastante enemistado con la U.

El último en dar su opinión sobre una llegada del ex albo al Centro Deportivo Azul fue Diego Rivarola. El ex U. de Chile afirmó en ESPN F90 que, a nivel institucional, sería una mala idea hacerse de los servicios de quien fue capitán del Cacique, sumándose así a lo expresado por azules como Mauricio Pinilla y César Vaccia.

"Hoy la U no está para meterse a líos que son innecesarios. Después hay un tema de dirigencias, de hasta dónde se quiere llegar y asumir las consecuencias. No se tiene que trabajar o esperar a lo que dice el hincha, pero no debes menospreciar lo que dice la gente, menos en un equipo grande", comentó.

"Debes tener ojo, porque te puede salir el tiro por la culata sin querer. No digo que se tomen decisiones por eso, pero un equipo grande no debe menospreciar lo que siente el verdadero hincha", reiteró. Sin embargo, no quiso emitir juicios hacia el mismo jugador. "Ya después son decisiones personales", cerró.