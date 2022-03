Universidad de Chile vive días complejos con la presión de sus hinchas tras el Superclásico. Este jueves el Bulla recibe a Curicó Unido en un estadio Santa Laura en medio de la polémica tras los rayados contra el plantel.

Durante la madrugada, un grupo de personas llegó hasta el recinto de Independencia a dejar amenazas contra los jugadores azules. Una situación que lamentan y de la que tendrán que hacerse cargo hasta con las reparaciones tras la amenaza de Unión Española.

Los Hispanos, con los que ya tuvieron problemas por no encontrar estadio para el partido de la fecha pasada, le arrendaron el Santa Laura para los próximos cuatro partidos que tengan como locales. Pero con los rayados, la situación entre ambos clubes vuelve a verse complicada.

En conversación con La Tercera el gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, se la cantó clara a Azul Azul y lo obligará a pagar las reparaciones. "Tendremos que pintar el frontis con cargo a Universidad de Chile. Así como se rayó, se borra. No tengo idea de los costos, tenemos que calcularlos, pero corren por cuenta de la U, como está en el contrato".

De hecho, el directo de los Hispanos se mostró preocupado por lo que pueda pasar en el resto de las fechas. "Tenemos arrendado el estadio a la U por cuatro partidos y hemos tomado todas las medidas económicas y financieras para que cualquier daño, incluso estructural, lo pague la U. Pero espero que no pase. Lo que me preocupa es que no se pueda desarrollar un espectáculo. Por lo otro, tomamos todos los resguardos".

"Están en un problema serio. Lo siento muchísimo. La pintura es darle más pega a gente. No voy a pintar con la gente de mantención del club. Tengo que traer gente de afuera y me lo paga la U, pero no es el punto. El punto es no poder desempeñar bien un evento", agregó

La U busca levantarse tras el Superclásico

Universidad de Chile no lo está pasando bien con Santiago Escobar en la banca. El Bulla acumula tres derrotas al hilo y un partido suspendido, lo que ha abierto las heridas entre la dirigencia y los hinchas, quedando graficado con los rayados en el Santa Laura.

Sin embargo, en el elenco estudiantil esperan levantarse este jueves ante Curicó Unido. El técnico azul optó por cambiar el esquema de juego que había mostrado en las últimas fechas y busca la manera de recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Frente a Curicó Unido tienen la gran oportunidad, aunque no será fácil. Con 6 puntos, están en el puesto 11, mientras que los Torteros alcanza las 10 unidades y está peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. El momento es ahora, ya que una derrota puede sepultar a un equipo que viene mal desde hace ya un par de años.