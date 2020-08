Rafael Olarra: "Jorge Sampaoli me dijo que no quería tener un referente en la banca"

Cuando llegó Jorge Sampaoli a principios de 2011 a Universidad de Chile, tomó una dura decisión: sacó del equipo a Rafael Olarra, defensor clave en la campaña azul en la Copa Libertadores del año anterior.

En conversación con Redgol, el Flaco recuerda ese momento el que reconoce como algo muy duro, pero que con el tiempo, lo comprendió.

"Mi cabeza estaba en el retiro en la Universidad de Chile, eso lo tenía más claro que nunca. Ahí se vino algo importante, en un principio no lo entendí, que alguien viniera y me sacara, después uno lo va entendiendo en relación a la persona y era muy simple", comenza explicando Olarra.

Jorge Sampaoli en su primer año en Universidad de Chile (Agencia Uno)

Agregando que "él no quería, y me lo dijo, 'Rafa, yo no quiero tener un referente en la banca. Porque encuentro que por la forma que tengo de jugar tú vas a estar mucho tiempo en la banca y no vas a desarrollarte como titular, porque siento que mi forma de jugar es distinta a tu juego'. A lo cual le dije 'mira, la verdad es que he jugado con línea de tres y de cuatro, he salido campeón, he jugado en la selección, siempre donde he estado he tratado de meterme en el andamiaje que quiere el técnico, y tú me estás diciendo que, a priori, sin entrenar, es lo que tú crees".

Según el hoy comentarista de ESPN, Jorge Sampaoli tenía miedo que le pusiera piedras en su trabajo.

"Me acuerdo patente la frase 'no quiero tener un referente en la banca, porque me puede ocasionar cosas negativas'. Él pensó, a priori, se puso en el escenario negativo que empezara a desanimar al equipo, a hablar mucho con la prensa contra el técnico, entonces el dio esa posibilidad", recuerda Olarra.

Entonces el ex defensa cuenta que conversó con la regencia azul. "Me fui a hablar con los dirigentes con una pena, todo el plan de retirada se estaba cayendo, y les digo, ustedes son los dueños del club, ¿qué deciden sobre eso? Y me dicen, tenemos que apoyar al técnico. Perfecto", asegura.

Mirando hacia atrás, Rafael Olarra cree que todo fue para mejor. "Al final le tengo que dar las gracias, de cierta manera, a Sampaoli porque me permitió reenfocar mi carrera y durar seis años más de lo presupuestado. Entonces, en eso pude disfrutar muchos más años de carrera de lo que fueron", cerró.