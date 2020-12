Rafael Dudamel y duelo de la U contra La Serena: "Tienen a Humberto Suazo en buen momento, vive una segunda juventud"

Universidad de Chile se prepara para volver a la cancha y los azules visitan a La Serena este jueves desde las 17:00 horas en el estadio La Portada, por la fecha 24 del Torneo Nacional. El Chuncho vio suspendidos los duelos ante Deportes Iquique por casos de coronavirus en los nortinos y el clásico frente a la Católica por la participación de la UC en Copa Sudamericana.

“Ha significado muchos cambios, preparar un partido y tener que cambiar el contenido, la estrategia y el planteamiento. Pero en el fondo para nosotros ha sido muy provechoso, imagínate, terminamos cumpliendo casi tres semanas de trabajo y la respuesta que hemos visto en lo físico y táctico es muy buena. Es atípico, pero el Covid-19 sigue haciendo de las suyas, lo importante es que por ahora está sano y aplaudo su conciencia de cuidarse, no sólo de entrenar. Nuestro equipo está listo para competir y seguir creciendo”, dijo el técnico Rafael Dudamel desde el CDA.

Entre los probables titulares, Dudamel paró en los entrenamientos un once sin Walter Montillo ni Matías Rodríguez. Al técnico le consultaron por la ausencia de los experimentados referentes de la U de cara al duelo contra los papayeros.

“Lo que más tranquilidad es que están todos bien, excepto lo de Camilo (Moya), que será baja por molestia muscular. Cada una de nuestras decisiones es buscando dar estabilidad, equilibrio y manejo de partido. Jugamos contra un equipo de buenos argumentos. No tiene nada de malo, no es ningún pecado, nosotros ya sabremos dónde incluirlos en un partido que será bravísimo. La importancia de un jugador no la evalúa si juega o no, su importancia está dentro del plantel y en el camarín. La importancia que tiene dentro del grupo, pero hay decisiones técnicas. Lo que quiero es que cada uno, cuando le toque, aporte al equipo. Walter Trabaja a su máxima exigencia, está bien y está disponible. No hagamos drama de algo que no existe. Lo noto feliz y contento”, expuso.

Respecto a La Serena, que viene en alza y por buen camino para salvarse del descenso, el venezolano tuvo elogios para Humberto Suazo y el trabajo de su colega Miguel Ponce.

“En la ofensiva tienen el buen momento de Suazo, que además parece que vive una segunda juventud, disfruto mucho de esos jugadores de experiencia, y que puedan estar a esta edad. Con 41 años pareciera que tiene 30. Sabe ubicarse y correr mejor la cancha. La Serena es un equipo con intensión de elaboración de juego, está Valdés… Tú lo ves línea por línea con buenos elementos y buen funcionamiento colectivo. Parten desde un 4-2-3-1 que se convierte en un 4-3-3 ó 4-4-1-1. Tienen una versatilidad táctica que no es fácil alcanzar y lo han podido conseguir”, expuso.

Por último reconoció que en la U miran de reojo miran la tabla acumulada, ubicados en la parte baja fuera de la zona de descenso, pero cualquier descuido los puede complicar seriamente.

“Para qué decir no, si sí. Pero la ubicación a la que más atención le prestamos es a los lugares para alcanzar competencia internacional, donde está Unión Española, Curicó, Antofagasta. Tenemos partidos contra rivales directos. Ese es el ejercicio común. Apuntar arriba será lo que nos permita alejarnos de abajo en la tabla ponderada. No dejamos de mirarla, pero nuestra atención está en la parte alta”, sentenció.