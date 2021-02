Rafael Dudamel: "El fútbol chileno es similar al mexicano, muy golpe a golpe y sin tanto equilibrio"

Tras la victoria contra Deportes Antofagasta Rafael Dudamel respira tranquilo con Universidad de Chile ratificada en Primera División para el 2021. Los azules cerraron la última fecha del Torneo Nacional eludiendo caer en la liguilla de promoción.

En conversación con Blu Radio de Colombia, el DT de la U manifestó que “el fútbol chileno es similar al mexicano, muy golpe a golpe y sin tanto equilibrio. No había visto mucho en mi carrera el 4-2-1-3 que allí se utiliza mucho y no es algo que a mí me identifique. Costó un tiempo que los jugadores asimilaran el cambio, pero terminamos haciéndole tres goles a Unión Española y Antofagasta, el equipo siempre creyó en la consolidación de un sistema que terminó dando resultados”.

Respecto a su arribo, presente y futuro en Universidad de Chile expuso que “esta era una prueba para mí. Lo fundamental fue la firmeza y el apoyo de la dirigencia para marcar un punto de quiebre a nuestro favor. Hay que estar muy firme y claro para poder soportar el ejercicio del dirigente”.

Agregó que “hay que saber que los cambios siempre son un poco traumáticos y lo importante era generar tranquilidad y estabilidad. Desde lo defensivo siempre nos hicimos fuertes, sabiendo que contábamos con buenos elementos ofensivos que nos permitieron fortalecer al equipo”.

Pregunta obligada era saber qué piensa el entrenador venezolano de la U sobre la elección de Martín Lasarte como director técnico de la selección chilena.

“Estoy muy expectante de cómo pueda reencaminarse la selección chilena, ojalá de muy buena manera. No me corresponde decir si era o no Lasarte el indicado, pero espero que le vaya muy bien”, sentenció Dudamel.