El ex técnico de la selección venezolana y Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se encuentra en Qatar para ser parte de la transmisión del Mundial 2022 de Caracol Televisión de Colombia. En conversación con el enviado especial de RedGol, Enzo Olivera, el otrora arquero recordó su pasado en la U.

“Recuerdo con mucho cariño y veo con mucha satisfacción el crecimiento de Darío Osorio, un chico sencillo y humilde con una capacidad futbolística increíble. Tuvimos que acercarlo por esa racha de Covid que nos dio previa a la Copa Libertadores y empezó a trabajar con nosotros en el primer equipo profesional”, dijo el venezolano sobre la joya de los azules.

Sobre Osorio, Dudamel agregó que “ya desde el primer día uno al verlo jugar se daba cuenta que era un futbolista distinto. Lleva un crecimiento con mucha participación en el club que le permitirá seguir madurando, seguir estableciéndose y desarrollándose como un gran jugador”.

Sus recuerdos azules y presente de la U

Por otro lado, Rafael Dudamel afirmó seguir de cerca a Universidad de Chile y se nota que está bien informado sobre el presente del Chuncho. Además, califica como fructífera su pasada por la banca de la U.

“A Universidad de Chile la sigo siempre, me he dado cuenta que no han tenido los resultados que merece una institución prestigiosas como la U, pero son momentos y etapas, nuevos dueños que van incursionando en el fútbol, y se dan cuenta que no es tan sencillo manejar un club. Pero toda la experiencia vivida irá sirviendo para tomar mejores decisiones”, sostuvo.

Dudamel sentencia que “fue todo muy fantástico, fue un ciclo muy bonito lleno de muchas alegrías. El llegar a trabajar a una institución fabulosa como Universidad de Chile, con una gran estructura y un grupo de futbolistas de una calidad humana fabulosa. Eso nos permitió recibir a un plantel que estaba en puestos de descenso, en una situación bastante apremiante históricamente, y terminar terceros clasificados a Copa Libertadores. Son momentos que uno recuerda de forma satisfactoria”.