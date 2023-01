Mauricio Pellegrino está haciendo sentir su mano en las primeras semanas al mando de la Universidad de Chile. El técnico busca levantar a un Romántico Viajero herido tras años de fracasos y quiere a su plantel concentrado. Tanto, que este martes se conoció que hubo un especial reto para uno de los refuerzos.

El entrenador argentino no quiere que su plantel pierda el foco antes de tiempo y los quiere enfocados en los desafíos previos al inicio de la temporada 2023. Reflejo de ello es lo ocurrido con Leandro Fernández, quien se llevó un tirón de orejas.

La flamante nueva carta en ataque de Universidad de Chile llegó con todo y lanzó unas declaraciones que no cayeron muy bien a Mauricio Pellegrino. Esto, luego que el artillero hablara más de la cuenta y antes de tiempo.

Fue hace un par de días cuando, en conversación con DSports, Leandro Fernández se refirió a su llegada a la U. Ahí, señaló que ha conocido de a poco todo lo que ha pasado con la U en el último tiempo y aseguró que venía a revolucionar las cosas. "Vine a cambiar la historia de la U", señaló.

Pero eso no fue lo único, ya que también se refirió al invicto de Colo Colo en el estadio Monumental y señaló que "me enteré acá en Chile de la cantidad de años que Universidad de Chile no logra vencer a Colo Colo. Pero este año eso va a cambiar, me gustan los desafíos y este es uno más en mi carrera".

Estas palabras no le gustaron nada a Mauricio Pellegrino quien, según informa Bolavip Chile, le pegó un reto a Leandro Fernández. El estratega le tiró la oreja para dejar en claro que no quiere que sus jugadores hagan ruido por sus dichos, sino que por lo que hagan en la cancha.

De hecho, el mismo medio detalla que la idea del técnico es que cada una de sus figuras que hable con la prensa lo haga solo para conversar de fútbol. Cualquier otro aspecto lo quiere evitar para así no perder el foco.

La situación llevó a que Leandro Fernández tomara la decisión de no conversar más con la prensa por ahora y esperar a ver su rendimiento antes de abrir la boca innecesariamente. Sin duda un golpe de autoridad del entrenador y que hará eco en el resto del plantel.

¿Cuándo juega la U en pretemporada?

Tras caer con Coquimbo Unido y empatar con Rosario Central, Universidad de Chile sigue trabajando para lo que será la temporada 2023. Su último examen antes del estreno en el Campeonato Nacional 2023 lo tendrán esta semana con un desafío internacional.

El próximo jueves 12 de enero desde las 20:00 horas, el Romántico Viajero chocará con Talleres de Córdoba en el estadio Santa Laura. Con ello, cerrarán su preparación y se meterán de lleno en el primer partido del torneo, frente a Huachipato el día 23 del mismo mes.