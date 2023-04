Universidad de Chile sí castigará a Leandro Fernández. Tras el choque -bajo la influencia del alcohol- que protagonizó en Argentina, el club esperaba el retorno del jugador a nuestro país y escuchar su versión de los hechos para determinar si aplicaban alguna sanción deportiva. Y eso ya ocurrió.

De acuerdo a Al Aire Libre en Cooperativa, Fernández se reunió este lunes con la dirigencia del conjunto laico tras volver de su fin de semana libre. Ahí, el jugador habló del accidente automovilístico que ocurrió el sábado pasado, el que fue destapado por la prensa argentina.

Con esto, la dirigencia y el técnico Mauricio Pellegrino determinaron que el jugador no será considerado para los próximos partidos de la U. En específico, el duelo ante Chimbarongo FC por la Copa Chile (este domingo 9 de abril) y ante Audax Italiano en el Campeonato Nacional (domingo 16).

Sumado a su reunión la dirigencia, Fernández además envió un mensaje a los hinchas de la U en su retorno a Chile. "Sé que cometí una falta muy grave y agradezco que no pasara a mayores con la otra familia involucrada, que no sufrió lesiones", afirmó.

"Estoy al tanto de la sanción que puedo recibir en el club, estoy a disposición de lo que decidan. Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas tanto a ellos como a la gente del club. Esta situación que me sucedió daña la imagend el club, la que no queremos dar", cerró.