El ex jugador y comentarista en Deportes en Agricultura asegura que los azules viven un momento crítico en el Campeonato Nacional, donde define que están en la UCI, ya que no se ve una mejoría ni una forma de sacarlos de los puestos del fondo en zona de descenso.

El momento de Universidad de Chile no es bueno. Con seis fechas sin saber de triunfos en el Campeonato Nacional, los dirigidos por Diego López están a sólo tres unidades de la zona de descenso en la tabla de posiciones, lo que complica el panorama.

Algo donde Patricio Yáñez, ex jugador y comentarista en Deportes en Agricultura, asegura que hay que tener mucho cuidado, porque la U no muestra formas de poder salir de esta situación.

"Esta es la realidad de la U, que está en caída libre y no tiene una recuperación, uno puede ver un mayor orden, que hay momentos que corre mejor la cancha, que este sistema nuevo del 4-2-3-1 de alguna manera va ser el revulsivo suficiente, pero no. En definitiva la U no tiene una memoria para recuperar rendimientos anteriores, como le pasa en otros equipos que dicen que jugábamos bien pero por circunstancias, lesiones o suspendidos, ahora no lo hacemos y recuperando al plantel tenemos que recuperar la memoria. La U ni siquiera tiene eso", cuenta Yáñez.

En ese sentido, es enfático en decir que lo que se está viendo es muy potente para el futuro de los azules.

"La situación en Universidad de Chile es extremadamente peligrosa. El resto de los equipos ganan o al menos suman, no sé si juegan mejor los que están en la última zona del descenso, pero esta U está en la UCI", precisa Yáñez.

Por lo mismo, hace una aseveración apocalíptica de lo que puede pasar en Universidad de Chile, donde no se ve un camino para salir a flote.

"El momento de la U es tremendamente delicado, un técnico que, además, a la hora de querer dar una mejoría, a diferencia de Gustavo Quinteros, empeora la situación. Se equivoca permanentemente en los cambios y eso me parece grave. Ojalá que puedan salir, pero creo que estará peleando hasta los últimos partidos su permanencia", finaliza.