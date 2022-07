O'Higgins vs U de Chile | Día, horario y quién transmite EN VIVO por TV y ONLINE la fecha 19 del Campeonato Nacional

Este viernes inicia la decimonovena fecha del Campeonato Nacional y entre los partidos más interesantes se encuentra el duelo entre O’Higgins vs Universidad de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua.

El Capo de Provincia viene de ganar por 2-1 ante Huachipato luego de las anotaciones de Facundo Barceló y Matías Marín, mientras qué para los Acereros sólo anotó Maximiliano Rodríguez. Luego de sumar una nueva victoría los Rancagüinos llegan al duelo contra los azules en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 24 puntos, a 12 unidades de Colo Colo.

Por su lado, los Azules no han logrado concretar un juego claro y llegan a Rancagua en el onceavo puesto con 21 puntos, a tres puntos de su rival. Hace dos fechas que el equipo dirigido por Diego López no gana y viene de perder por la cuenta mínima ante Ñublense, el único tanto fue anotado por Patricio Rubio. A pesar que el árbitro del partido expulsó a un jugador de la Longaniza Mecánica los Azules no lograron empatar.

El panorama para el equipo Azul se complica por lo que deberán salir a buscar los tres puntos en Rancagua si desean escalar en la tabla de posiciones.