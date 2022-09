El momento que vive Universidad de Chile en el Campeonato Nacional tiene a todos complicados por lo que puede venir a futuro, donde actualmente están a tan solo un punto sobre la zona de descenso.

Algo en que los azules han venido luchando hace varias temporadas, por lo que uno de sus grandes refuerzos que llegó para ayudar asegura que tenía claro antes de viajar a Chile, por lo que asume lo que está pasando.

"Cuando tomé la decisión de venir uno hace un análisis dónde va ir, sabía la situación de la U. Acepté el desafío y lo asumo con responsabilidad. No me tomó por sorpresa, trato de aportar lo mío, con mis compañeros, cuerpo técnico y dirigencia sacar el momento adelante. Hay que adaptarse, no hay tiempo y si lo tomamos todos juntos por el mismo lado ojalá podamos sacar adelante. No me tomó por sorpresa, sabía que venía a esta institución. Hay que ser realista y adaptarse a la situación que es pelear en la tabla abajo", comenta Nery Domínguez.

Por lo mismo, asegura que saben que los duelos que les quedan son verdaderas finales para salvar la categoría, partiendo con el duelo ante Coquimbo Unido.

"Tratamos de corregir todas las semanas, sea el resultado que sea, siempre hay cosas por corregir. El cuerpo técnico trata de darnos las herramientas para trabajar y seguir mejorando, así afrontamos la semana y dar lo mejor. Obviamente miras los resultados y no alcanza, tenemos que dar más y corregir lo que venimos fallando para ser competitivos y conseguir una victoria que necesitamos", enfatizó el defensor argentino.

Si bien saben que lo que vendrá tendrá un plantel muy presionado, asegura que los que visten la camiseta de la U deben tener en mente lo que se juegan en cada encuentro.

"En esta institución la tenemos siempre, por la realidad de hoy o cuando nos toque estar en otra situación. Este club siempre exige ganar, cada jugador tiene que estar preparado para esa presión y asumirlo", finaliza.