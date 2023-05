Coquimbo Unido recibirá a Universidad de Chile en el Francisco Sánchez Rumoroso el próximo miércoles por la fecha 13 del Campeonato Nacional.

En la previa Fernando Díaz, el técnico de los piratas, valoró el buen momento del equipo que actualmente marcha en la quinta posición con 19 puntos.

"Este año, después de habernos salvado del descenso, hicimos un plantel nuevo y la respuesta fue muy rápida. Hemos tenido momentos de partidos ganados muy buenos y pese a que llevamos dos derrotas seguidas he visto buen nivel futbolístico y cuando tuvimos la opción hace poco de ser punteros no se pudo lograr, quizás por ansiedad", señaló en Cooperativa.

Sobre el duelo ante los azules, comentó: "Tuvimos cuatro partidos en línea de visita en los que pudimos rescatar puntos y eso nos puede dar cierta potencialidad para lo que venga. Contra la U va a ser un partido interesante, de los que nos gusta jugar. Es un rival de los grandes y viene con una solidez importante".

También recordó el difícil momento que vivió el club al salvarse del descenso el año pasado: "No bajé nunca los brazos. Hubo algo positivo y es que no me entrego. He estado en situaciones buenas y malas y siempre hay que creer en el objetivo, y así fue cuando yo llegué al club para asegurar la permanencia".

"He tenido experiencias similares con el descenso y se pudieron superar. Uno tiene que partir ordenando la casa, cuando las cosas andan mal y se forman divisiones, pero es un proceso que uno tiene que inculcar ciertas cosas que uno cree que faltan al equipo y eso hicimos en Coquimbo", añadió.

Finalmente, se refirió a la violencia en los estadios: "Todos estamos esperando una decisión de las autoridades, ANFP y el Gobierno, porque esto tiene que cambiar. Hay que hacer algo porque no puede ser que pasen estas cosas".

"A mí me ha pasado que me registran completo el auto cuando he ido a dirigir en auto detrás del bus del equipo, entonces no entiendo como pueden meter cosas al estadio. Todos opinamos lo mismo, pero esperamos una resolución porque no sirven de nada solo las palabras", finalizó.