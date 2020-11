Walter Montillo no pierde la cabeza: "Para ganarle el clásico a la UC hay que cerrarle los espacios y jugar mejor"

Walter Montillo ya anunció que no renueva en Universidad de Chile y dejará el club azul terminado el Torneo Nacional. El volante se aburrió de esperar los tiempos de Azul Azul y tomó la decisión de marcharse de la U.

El tema ya venía agitando el ambiente en el CDA y este lunes no entrenó en la previa del clásico universitario contra la Católica del domingo. Montillo explicó las razones.

“Me fui a hacer un examen porque estaba con un dolor en el gemelo después del partido contra La Calera. No sé si por la cancha dura, una molestia que no se me ha pasado. Aún no me dan los resultados y dependiendo de eso seguiré trabajando y voy a ayudar si me dejan seguir ayudando”, afirmó en Radio ADN.

Sobre el próximo encuentro con los azules manifestó que “se está trabajando bien, con intensidad con Rafael (Dudamel). Bueno, yo no he podido trabajar por completo porque quiero ponerme al cien... Es un cuerpo técnico que te exige mucho. ¿Cómo se le gana a la Católica? Jugando mejor que ellos y siendo precavidos para que no nos pase lo mismo que en San Carlos. Hay que córtales los espacios porque tienen jugadores muy buenos”.

Por otro lado hizo un paralelo entre la demora de Azul Azul en su frustrada renovación de contrato y la compra del pase de Pablo Aránguiz.

“Estoy feliz por Pablito, se lo merece. Es un jugador al que siempre le hablé muy bien, por cómo es como persona. Nos llevamos muy bien y futbolísticamente me ha sorprendido, le va a dar muchas alegrías a la gente de la U. Estoy muy contento que el club haya hecho el esfuerzo para que siguiera en el club. Se lo ganó en cancha”, sentenció.