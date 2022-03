El próximo 27 de marzo, Universidad de Chile se pone al día con el Campeonato Nacional enfrentando a Unión Española en Valparaíso. El Bulla tuvo un montón de problemas para conseguir un estadio para jugar, lo que abrió la herida más dolorosa para los hinchas.

Ya son décadas desde que se viene hablando de la construcción de un posible recinto para el cuadro estudiantil, pero cada uno de sus intentos ha terminado en fracasos. Pero la situación no solo revivió los fantasmas de toda su historia, sino que puso otra vez sobre la mesa la discusión.

Este domingo en el programa Círculo Central Mauricio Israel, Felipe Bianchi y Marco Sotomayor analizaron lo que ha pasado con el esperado estadio de la U. Tras la campaña del 2011, cuando fueron campeones de Copa Sudamericana, la dirigencia de Federico Valdés dio inicio al plan.

El aquel entonces presidente de Azul Azul había destinado un fondo con 15 millones de dólares para comenzar la construcción del recinto, pero ese dinero desapareció. "En la semana nos dijeron que eso se gastó en jugadores", lanzaron en el panel.

Ante la respuesta desde la U, realizaron un balance con los dineros que se generó en la posterior administración con José Yuraszeck a la cabeza. "Hicimos una recopilación en el periodo (donde se gastaron 12 millones 800 en fichajes de jugadores). Uno dice que quedaron 2 millones 200, pero la historia dice otra cosa".

Acto seguido, detallaron las ventas que tuvo el Bulla en aquel momento, en las que generaron 33 millones de dólares extra a los ya mencionados 15 que dejó Federico Valdés. Y si bien hay gastos operacionales, la duda se instaló de inmediato.

Mauricio Israel le cae con todo a José Yuraszeck

"¿Qué pasó con esos millones de dólares? Estadio no hay. Se gastaron mucho más que la plata del estadio", lanzó de una Mauricio Israel. El comentarista no tuvo piedad con Universidad de Chile y lanzó la pregunta que todos los hinchas tienen: "¿Dónde está el resto del dinero?".

Tras ello, hizo una dura crítica al presente que vive el club y cómo se refleja en el desconocimiento de lo que pasa en la interna. "No se entiende nada de la U en el último tiempo. No se entiende la plata, el reforzarse mal. No sé sabe quiénes son los dueños".

"Deberíamos tener, al menos, una explicación de José Yuraszeck. Él ha sido señalado, más o menos, de que en su administración más plata hubo en la U, además de una reserva de 15 millones de dólares", disparó. "Debieran existir esos 15 millones de dólares, porque no se utilizaron para comprar jugadores", sentenció.