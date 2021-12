Matías Rodríguez se confiesa: "Si Universidad de Chile se iba a Primera B me venía sin que me lo pidieran, me ofrecía solo"

Pese a que aún tenía contrato con Universidad de Chile por un año más, el club laico le rescindió contrato a Matías Rodríguez cuando terminó la temporada 2020, algo inesperado que el jugador se tomó con mucha calma y terminó cruzando la cordillera para recalar en Defensa y Justicia donde estaban dos conocidos esperándolo: Sebastián Beccacece y Guillermo Marino.

El defensor tuvo una rápida revancha porque a los pocos días de llegar al cuadro de las afueras de Buenos Aires, ganó la Recopa Sudamericana ante el poderoso bicampeón de América, Palmeiras.

Rodríguez firmó por un año en la entidad trasandina, por lo que se encuentra libre y su nombre aparece como uno de los posibles refuerzos de la U de Santiago Escobar, más ahora que está a punto de ser un chileno más y no ocupará plaza de extranjero.

"He visto que la gente se ha ilusionado con mi vuelta a Universidad de Chile, algunos más otros menos, y también creo que por donde me han visto en los festejos de la Sudamericana, pero por el momento no hay nada. El primer paso fue la nacionalidad y ya lo conseguí, y vamos a ver en los próximos días", le confiesa el defensa a Redgol.

En esa misma línea, Rodríguez cuenta cómo fue su experiencia de encontrarse justo con una fecha importante para los azules: 10 años de la obtención de la Copa Sudamericana.

"Tuve la posibilidad de estar justo acá, hice los trámites de la nacionalidad y justo se dan los 10 años de la Copa Sudamericana, fue un lindo momento, un recuerdo y ver a gente que no veía hace mucho y que uno quiere además volver al club después de casi de un año, es muy lindo", explica.

El casi descenso de la U

Así como Jorge Sampaoli confesó hace unos días que vivió a full el dramático partido de Universidad de Chile con Unión La Calera, Matías Rodríguez lo sufrió desde Argentina como uno más, y aclara que si los azules terminaban en Primera B, él venía a jugar a ojos cerrados.

"Sí lo hubiera hecho. Me hubiese encantado, no lo pensaba, hubiese venido sin que me dijeran, me ofrecía y no es de vende humo, es lo que siento", aclara.

Su nuevo puesto en la zaga

En su vuelta al fútbol argentino (se formó en Boca Juniors), Rodríguez tuvo la posibilidad de ganar un nuevo título internacional, por lo que su balance 2021 es muy positivo.

"La temporada en Defensa y Justicia fue buena, para el club fue histórico porque ganamos la Recopa, clasificamos a octavos de final de la Copa Libertadores y fuimos segundos en el torneo y fui parte de eso, le doy las gracias a Sebastián Beccacece y Guillermo Marino que me vieron vigente y gracias a Dios tuvimos un gran año", afirma.

Para el final nos cuenta que terminó jugando en un puesto que desconocíamos en él.

"Sebastián me utilizó como lateral volante como lo hice siempre y en la segunda parte lo hice de central por derecha, una posición que me gusta mucho", cerró.