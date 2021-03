Mathías Corujo aprueba la contratación de Cachila Arias: "Está acostumbrado a jugar en equipos grandes"

Ramón Arias es uno de los nuevos jugadores que tiene Universidad de Chile para la temporada 2020 que está a ocho días de hacer su debut en Copa Libertadores ante San Lorenzo.

Respecto al uruguayo hay ciertas dudas por lo poco que jugó precisamente en el próximo rival de los azules, sin embargo, Mathías Corujo, en conversación con Emisora Bullanguera, aseguró que a su compatriota le irá muy bien en la U.

“Creo que Cachila (Arias) le va a dar buen rendimiento a la U. Es un jugador que está acostumbrado a jugar en equipos grandes. Tiene una personalidad bárbara, buenas condiciones en la parte defensiva y ofensiva, a la hora de ir a buscar los cabezazos”, aseguró.

Agregando que “estoy convencido de que le irá bien. No he hablado con él, pero en cualquier momento le escribiré para felicitarlo y ponerme a disposición para lo que precise, aunque en la U no va a ser necesario porque es un club espectacular, no le faltará nada".

Mathías Corujo además confiesa que sigue de cerca la campaña de la U, y se atrevió a dar un pronóstico de lo que será el duelo ante San Lorenzo.

“Va estar bravo. Será duro y difícil, pero la U tiene grandes chances de pasar. Ellos se están armando, han cambiado varias veces de técnico en este último tiempo y no arrancó de la mejor manera el campeonato argentino. La U tiene que aprovechar eso“, cerró.