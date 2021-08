El rendimiento de Marcelo Cañete es un tema de debate en el mundo azul considerando que el volante no ha sido ni la sombra de lo que rindió en Cobresal desde que llegó en julio de 2019.

Uno que salió a criticar el rendimiento del mediocampista fue Víctor Castañeda, el que en conversación con Redgol aseguró que siempre supo que no iba a rendir en la U por su falta de carácter.

Este jueves Cañete fue consultado por los dichos de VHC ante lo cual se mostró calmo y asegurando que el ex Universidad de Chile tiene todo el derecho a opinar sobre su rendimiento.

"Si dijo eso no lo vi, y está en todo su derecho, uno es libre de opinar, no puedo por qué decir lo contrario o aceptarlo", aseguró.

Marcelo Cañete acepta las críticas y espera mejorar (Agencia Uno)

Cañete agregó que "simplemente hago mi trabajo, si él piensa que no estoy preparado, perfecto, trabajaré mucho más para poder hacerlo, acepto su crítica y lo que tenga que decir, yo haré mi trabajo en el campo y me daré al 100 por esta camiseta porque por eso asumí esta responsabilidad y no pienso en otra cosa al igual que mis compañeros que no sea en llegar a fin de año y levantar una copa".

Igualmente el volante dejó fuerte un mensaje: "A veces nos olvidamos que todos defendemos una misma camiseta y un mismo escudo y nos dejamos llevar por cualquier otra estupidez y los que estamos adentro sabemos como encaramos los partidos y tratamos de ir todos al mismo lado".