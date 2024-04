Las filtraciones de ¿Ganar o Servir? están a la orden del día. Y es que tras un fin de semana bastante movido en la casona que se encuentra ubicada en Perú, tenemos más información sobre participantes que se sumarán más adelante en la competencia.

Y es que ya se informaron dos, de manera oficial, que tienen que ingresar prontamente a la casa. Se trata del ex Gran Hermano, Raimundo Cerda, y Daniela Colett, la ex de Edu Vargas.

¿Más ingresos a Ganar o Servir?

Infama es el medio de noticias de farándula que revela información sobre lo que ocurre actualmente en la casona de Perú que tiene a los participantes ubicados 200 años en el pasado.

Asimismo, el mismo medio nos revela los participantes confirmados para participar, pero que aún no han sido presentados de manera oficial por Canal 13 al público.

Recientemente, la página informó que Julia Fernandes, la ex pareja de Ignacio Lastra, se suma al reality show como una de las polémicas ex chicas realitys que participó en “Doble Tentación“.

Ella no es la única confirmada, ya que en la lista también, se encuentra el modelo peruano Facundo González, quien recientemente se informó que llegó a acuerdo con Canal 13.

La ex Tierra Brava, Valentina “Guarén” Torres, también fue confirmada por la página para ingresar junto con ella, se habría revelado que algunos de sus excompañeros como Daniela Castro, Pamela Díaz y Nico Solabarrieta, estarían en conversaciones para sumarse.

Dash, (Maickol González) el ex de Blue Mary, que también participó en “Perla” de Canal 13, también está confirmado para ingresar. Asimismo, el influencer, el Ranty fue uno de los primeros confirmados y aún no tiene fecha de ingreso.

Finalmente, Javiera Belén, quién estuvo involucrada con Mauricio Isla y el hermano de Jhonatan Mujica, Christian Mujica, también son parte de los participantes filtrados para llegar a la casa más adelante.