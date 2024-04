Otro ex Tierra Brava a Ganar o Servir: Aseguran que Fabio entra y esto dijeron los televidentes

¿Ganar o Servir? se encuentra actualmente siendo duramente criticado por los usuarios de redes sociales. Y es que nueva información de lo que ocurre en tiempo real en la casona ubicada en Perú tendría a varios de los fanáticos más que molestos.

Y es que nuevos ingresos en tiempo real, que se confirmarían más adelante de manera oficial por Canal 13, hicieron enojar a una gran parte de la fanaticada del nuevo reality show.

¿Fabio Agostini ingresa a Ganar o Servir?

Infama informó la noche de ayer que Fabio Agostini ingresó, en tiempo real, a Ganar o Servir. El ganador de Tierra Brava se suma así al nuevo reality de Canal 13 solo un par de semanas después del inicio de las grabaciones y también de la competencia.

Viajando 200 años al pasado, al parecer el español no quiere dejar la pantalla chilena luego de haberse llevado el premio mayor del anterior programa.

Claramente, esto no vino muy bien a los seguidores del actual reality y es que Fabio no es un santo de su devoción. Comentarios como “Son bien pencas en Canal 13” y “si entra Fabio dejo de ver es w*a” se repiten entre los usuarios de X.

No es el único ex Tierra Brava

Eso no es todo y es que Agostini no es el único ex participante que entra al reality show, ya que, el mismo medio de Infama, reveló que Valentina Torres, alías “La Gaurén” también ingresa pronto a la casa en Perú.

Se rumorea que su ingreso a la competencia es para que arme conflicto con la que es, o fue, su amiga de siete años, Fran Maira.

Asimismo, en otros programa de farándula se habría revelado que Canal 13 también estaría en conversaciones con Daniela Castro, Nico Solabarrieta y Pamela Díaz, para que también se sumen al proyecto.

Estos, de momento, serían los únicos, ex Tierra Brava, que suenan para competir en Ganar o Servir, y es que hay una larga lista de confirmados, no oficiales, que están en la espera para entrar a la casona.