El ex bicampeón con Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, analizó junto a Redgol el rendimiento de Marcelo Cañete asegurando que siempre supo que le iba a costar mucho en la U al ex volante de Cobresal.

Marcelo Cañete llegó a Universidad de Chile asumiendo una mochila muy pesada, porque si desde ya es una presión muy grande poner la 10 azul, tenía que reemplazar a Walter Montillo luego su segundo paso por el club.

Siendo justos con el volante, su inicio en la U se complicó por el Covid-19 y luego se lesionó en los primeros partidos del Campeonato Nacional, de todos modos, Esteban Valencia le ha dado la confianza de ser titular luego de su recuperación, sin embargo, está lejos del nivel que mostró en Cobresal.

Redgol conversó con un ex universitario que jugó en esa posición, Víctor Hugo Castañeda, el que asegura que el problema de Cañete no pasa por su calidad, pasa por un problema de carácter y personalidad.

Víctor Hugo Castañeda cree que Marcelo Cañete tiene un problema de personalidad (Agencia Uno)

Respecto al peso de la camiseta, VHC cree que "no debe pesar más que otra, son otras las circunstancias que te llevan a eso. Para jugar con esa camiseta y en esa posición hay que tener carácter, el cuero de chancho y tener personalidad para imponerse, porque uno debe imponerse en esa posición".

Castañeda asegura que más o menos tenía claro que a Cañete no le iba a ir bien, asegurando que no es un pensamiento caprichoso.

"Cuando lo veía jugar en Cobresal, y se hablaba que iba a venir a la U, yo dije que no iba a andar, y no iba a a andar por una serie de razones", afirma el zurdo.

El ex U de Chile cree que Cañete "tiene una exquisita técnica, es un gran habilitador, pero, le falta transmitir otra cosa. En La U no puedes salir con los pantalones limpios y en Cobresal jugaban todos para él, en la U debe ser parte del equipo y él debe asociar al equipo a su alrededor y para eso debes tener carácter y él no lo ha tenido".

En esa misma línea, Castañeda reitera que "intuía que no le iba a ir bien, aunque aún tiene tiempo para demostrar otra cosa, para imponerse, pero siempre tuve esa sensación que le iba a costar mucho jugar en la U".