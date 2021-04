Marcelo Cañete busca su mejor versión con la U: "Debo entrar más en juego, hacer jugar más a mis compañeros"

Universidad de Chile llegó a su primer triunfo en este Campeonato Nacional al imponerse 2-1 sobre Unión Española, un resultado fundamental para su equipo que llega con ánimos renovados para enfrentar este domingo a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico en el Estadio Monumental.

Una de las nuevas incorporaciones del cuadro azul, Marcelo Cañete, fue la figura del encuentro al marcar el tanto que resultó decisivo. "Fue un partido duro ante un rival que juega bien al fútbol, el primer tiempo no encontramos la pelota, el segundo mejoramos", comentó en entrevista concedida a TNT Sports.

El argentino reconoce que hay mejoras que pueden hacer los dirigidos por Rafael Dudamel de cara a lo que se avecina. "Sí estuvimos bien paraditos, pero nos falta esa parte de jugar más, de conectarnos, ahí debe entrar mi trabajo y estoy tratando de mejorar eso. Por suerte nos llevamos los tres puntos".

A nivel personal, el exjugador de Cobresal también hizo una profunda autocrítica sobre su nivel. "Debo entrar más en juego, hacer jugar más a mis compañeros, pero no me puedo volver loco, debo agarrar confianza, analizando cada momento del partido y así sumar. Tengo que estar siempre presente, uno siempre quiere jugar bien y a veces no se puede. Se debe tener la cabeza fría y aparecer cuando el equipo lo necesite", añadió.

Cañete tiene claro que Universidad de Chile se centrará en lo hecho en la segunda mitad para el Superclásico. "Por momentos nos encontramos, luego no, había que ordenarse y cuando lo hicimos, encontramos los espacios y sacamos ventaja. Contento con el resultado, debemos mejorar mucho, pero vamos progresivamente. Trabajamos con la mentalidad de estar en un equipo grande. Contento por el resultado y a trabajar duro", puntualizó.

Prepárate para vivir la quinta fecha del Campeonato Nacional con el Superclásico, Colo Colo contra Universidad de Chile. Un partido donde nacen nuevos ídolos. Todos los detalles este domingo 25 de abril, a las 16:00 hrs, por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio.