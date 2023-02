Universidad de Chile volvió a los abrazos tras vencer 2-1 a Magallanes por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2023, un revitalizador triunfo pero que tuvo tanto a hinchas como al propio club con los nervios de punta ante la posibilidad de sufrir un empate de último minuto. Así, Marcelo Barticciotto sacó la voz para defender la desprolija victoria azul.

El ídolo de Colo Colo utilizó los micrófonos de Al Aire Libre en Cooperativa para hablar sobre el festejo del Romántico Viajero después de haber aguantado la intensa carga de la Academia en los últimos minutos en el Estadio La Portada de La Serena, donde en los últimos minutos fue cuando más nerviosos se les vio y con peor juego.

"También vale ganar así, ojo"

Barticciotto se refirió a la jornada triunfal del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, y aunque se mostraron bastante desordenados sobre todo en el segundo tiempo no se hace problemas para dejar en claro que "también vale ganar así, ojo".

"Quizás no es lo ideal o lo que nos gusta a nosotros porque en definitiva termina corriendo riesgos, termina corriendo detrás de la pelota, no termina manejando el partido ni teniendo superioridad frente al rival, pero es efectivo", complementó.

Tras eso, Barti destaca que "el otro día fue muy efectivo, no tuvo muchas situaciones de gol pero las que tuvo las aprovechó, me gustó el segundo tiempo de (Leandro) Fernández, que en definitiva uno dice 'no, no juega por afuera o por izquierda' y fue lo mejorcito que le hemos visto, a mi entender, a Fernández desde que llegó, con ese centro al Chorri Palacios en el segundo gol".

"Claro, le sigue faltando o sigue careciendo de manejo de la pelota, que hace un par de años, y esto lo hablamos siempre, que viene sufriendo de eso, de no hacerse cargo del partido y no tratar de tener supremacía frente al rival", destacó.

Para ir cerrando, Marcelo Pablo resalta que en el partido ante el Manojito de Claveles "sobre todo después de los goles que podría haber manejado el partido de forma más tranquila, lo podía haber dominado y sin embargo regaló la pelota, retrocedió y corrió el riesgo de haber empatado. Eso me parece que es un tema sin duda a trabajar y a analizar".

Finalmente, desde el estudio le preguntaron directamente: "¿y tiene volantes para hacer ese juego de elaboración?", "No, no", respondió tajante Barticciotto para concluir.