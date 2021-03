Manuel De Tezanos: "La U tiene que jugar con la presión de San Lorenzo, si pierden contra juveniles es un fracaso absoluto"

Universidad de Chile vive una pesadilla en la previa del duelo contra San Lorenzo por la revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores. La U llega muy mermada por el contagio masivo de coronavirus al interior del plantel y Rafael Dudamel debió apoyarse en contingente juvenil para completar la convocatoria.

Ya en Argentina, la U formaría con Fernando De Paul en el arco; Daniel Navarrete, Bastián Ubal, Camilo Moya y Marcelo Morales en defensa; Sebastián Galani, Jimmy Martínez; Nahuel Luján y Sebastián Contreras en el mediocampo; Joaquín Larrivey y Ángelo Henríquez en ataque. Sin embargo, todavía no se pude descartar algún cambio de Dudamel a última hora y la decisión final esperará hasta mañana.

En Radio Agricultura, Manuel De Tezanos sostuvo que el cuadro chileno “tiene que jugar con la presión que tiene San Lorenzo, que si llega a perder este partido es un fracaso absoluto. Sería bueno instalar ese discurso, meter esa presión, que la U haga sentir a San Lorenzo que si queda eliminado entra en una crisis gigantesca, sería impresentable que no le ganen a un equipo plagado de juveniles. Es donde está la fuerza de la U”.

Complementa: “después armar un equipo compacto, si fuera Dudamel, tratar de usar la mayor cantidad de profesionales posibles, incluso improvisando en puestos. Creo que sería mejor que hacer debutar a tantos jóvenes. Uno o dos te la doy, pero cuatro es mucho”.

Cristián Caamaño agregó que “Thomas Rodríguez, que ha jugado por la banda derecha en distintas zonas, puede ocupar la plaza de lateral. No tengo nada contra el chico Navarrete y ojalá sea el gran proyecto de las inferiores de la U, pero cuando sumas muchos juveniles, en una zona tan delicada como la defensa, me queda la sensación que es demasiada ventaja. Un experimentado, aunque no te aguante los 90 minutos, te da mayor resistencia física, táctica y mental mayor. Rodríguez podría ser muy útil como lateral derecho. Tiene pocas piezas en defensa”.

Por último Francisco Sagredo fue frío y sinceró las pocas oportunidades que tiene Universidad de Chile para seguir en carrera tras el 1-1 de la ida: “se le acabó toda la presión en esta llave a la U, lo que haga es un regalo”, sentenció.