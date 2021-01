Luka Tudor: "El gol se lo pierde Jimmy Martínez por miedo a fallar y que después lo critiquen"

A los hinchas de Universidad de Chile le sigue rondando la oportunidad de gol que desperdició el Chuncho frente a Colo Colo en los minutos finales del superclásico en el estadio Monumental, que pudo significar el triunfo de los azules y el término de una larga y amarga racha en Macul.

Tras el pase de Ángelo Henríquez, Jimmy Martínez se vio con la oportunidad de buscar el gol con Brayan Cortés inclinado al primer palo, pero el volante decidió devolver el balón y el delantero tuvo que definir incómodo diluyéndose la gran opción de la U.

En Radio ADN, Luka Tudor, uno que sabe de definiciones, abordó la jugada que pudo cambiar la suerte del superclásico y el presente de la U y Colo Colo en las tablas, luchando por no descender.

“¿Por qué Jimmy Martínez no tiró al arco? Por miedo. Mira el contrasentido: por temor a errar y la posibilidad de perder el gol y que después te critiquen. Tampoco está muy acostumbrado a estar en zona de definición, ni es goleador. A partir del mal momento que atraviesan ambos equipos, decide dársela a Ángelo Henríquez, que estaba en una mala posición”, dijo convencido Luka Tudor.

Agregó que “se la entrega para atrás, tiene que hacer un giro y no le pega bien. Yo tampoco hubiese esperado que me dieran una pelota así, quedaba frente a Cortés, independiente si el arquero atajaba o no. Lo que tenía que hacer era pegarle al arco o avanzar y darle un toque, pasarse al arquero… no sé, tenía 10 mil alternativas”.

Asimismo critica el planteamiento de ambos equipos: “es muy difícil con cuatro atrás, más el arquero y dos contenciones que se dedican a defender. Es muy difícil atacar así, malo el partido”, sentenció.