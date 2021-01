Novia de Ángelo Henríquez furiosa con el bullying en redes: "Ustedes no son hinchas, no son ni hombres"

Andrea Ankovic, novia de Ángelo Henríquez, explotó luego de ver las innumerables críticas que sufrió el delantero de Universidad de Chile por su desempeño en el Superclásico frente a Colo Colo.

El ex jugador del Manchester United tuvo la oportunidad de darle la ventaja a los azules a los 86 minutos, pero pifió el balón con la zurda y el portero Brayan Cortés pudo evitar el tanto.

Los hinchas azules no tardaron en irse encima de Henríquez en las redes sociales, lo que fue reprobado por Andrea Ankovic, quien publicó un poderoso mensaje en las historis de Instagram.

"El fútbol no se vive en redes sociales. Verdaderos hinchas se dedican a dejar comentarios y escribir mensajes. Verdaderos hinchas son primero personas, en la primera línea del estadio y primeros en ayudar cuando su país les necesita", afirmó la croata.

86' ¡Lo tuvo la U!



Ángelo Henríquez desperdició una gran chance de abrir el marcador sobre el final.@ColoColo 0-0 @udechile#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/WnrhdjhwWw — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 17, 2021

"Son primeros en ayudar después de un terremoto y tsunami, porque son un grupo y saben cómo organizarse como un Grupo mucho más rápido que los individuales. No son los primeros en tomar teléfono después del clásico", continuó.

Además, acusó haber recibido mensajes no deseados en sus propias redes sociales: "Los verderos hinchas no son los que andan mandando mensajes feos a una mujer. No me voy a callar".

"Ustedes no son hinchas, no son ni hombres. Esto es abuso, sin importar que es online. Las verdaderas hinchas se juntan con sus amigos, comentan el partido, critican y dicen que les da la puta gana! Pero dejan el fútbol en la cancha y son huamnos fuera de ella", finalizó.