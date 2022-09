La Universidad de Chile mostró muchos problemas defensivos durante el año. La dupla de centrales de Bastián Tapia e Ignacio Tapia, más el boliviano José María Carrasco, jamás dieron el ancho y la zaga fue un dolor de cabeza constante en los partidos.

La llegada de Nery Domínguez y la recuperación de Luis Casanova, tras un corte de ligamento, cambió esa cara de los azules. Se han afiatado de buena manera y un reflejo de aquello es lo que sucedió esta tarde en el Santa Laura, donde ayudaron a que Martín Parra terminara con la valla invicta ante la Católica.

Luis Casanova fue elegido como la figura del partido y expresó su felicidad por dar el primer golpe en la ida de los cuartos de final de Copa Chile. "Contento, es un buen resultado aunque quedan 90 minutos todavía. Será complicado, pero a disfrutar hoy antes del siguiente partido", contó en TNT Sports.

Luego se refirió a lo que más le gustó de todo lo exhibido: "El equipo mostró una intensidad diferente, nos seguimos preparando para que eso dure más tiempo en el partido y sigamos así".

También abordó su momento personal. "Fue complicado volver, fue un momento que no sabría resumirlo en poco tiempo. Pero me preparé y mentalicé para volver bien, así que estoy feliz por estos partidos que he jugado", contó.

Agregó al respecto el ex Deportes Temuco que "es una lesión difícil, complicada, pero lo asumí en su momento para recuperarme. Aceptar eso ayudó en la recuperación y volví para ayudar al equipo".