Universidad de Chile quiere dar rápidamente vuelta la página tras la igualdad sin goles ante Unión Española por la semifinal de Copa Chile, para mentalizar al camarín azul en el duelo ante Huachipato por el Campeonato Nacional, donde podrían escapar definitivamente de la zona de descenso.

Si bien es difícil que sufran hasta la última fecha, matemáticamente no están salvados. Por lo mismo hay preocupación por lo que pasa con sus dos defensas centrales, Nery Domínguez y Luis Casanova, quienes salieron lesionados en el CAP de Talcahuano.

A la espera de exámenes para saber su gravedad, el técnico Sebastián Miranda adelanta que no es bueno el panorama para, al menos, el duelo clave del domingo ante los acereros.

"La evaluación médica será mañana en la mañana, ambos sintieron contracturas fuertes. Luis isquiotibial y Nery en aductor. Esperamos que no sea nada, no creo que alcancen a estar para el domingo, pero sí para la próxima semana que jugamos la semifinal de vuelta. El examen será mañana en la mañana y los doctores harán las evaluaciones, ojalá sea lo menos posible porque son jugadores de importancia y de experiencia que nos han dado seguridad", comentó Miranda tras el encuentro.

Situación similar que también confirmó Nery Domínguez, quien también se ve fuera del encuentro ante Huachipato: "No creo que pueda estar el domingo sentí molestia y tengo que ver".

"Un poco dolorido, no me animo a decir nada, pero estoy adolorido, veremos en las próximas horas cómo me sigo sintiendo. La verdad que se sufre mucho de afuera, pero en líneas generales hicimos un buen partido, nos adaptamos a dos lesiones, que no fue normal, pero los que entraron lo hicieron bien. La llave está abierta y seguiremos peleando por la final", comentó el defensor argentino.