Lo + leído del 2020 | Fernando de Paul: "Me aburre el fútbol, en vez de ver Real Madrid contra el Manchester City, me fui a dormir siesta"

Este 2020 ha sido un año especial para Fernando de Paul donde ha sido titular desde el inicio de temporada y sin la sombra de Johnny Herrera, quién dejó la institución en diciembre de 2019.

El Tuto ha tenido que lidiar con la potente responsabilidad de reemplazar a uno de los más grandes en la historia de la institución azul lo que ha cargado aún más la mochila de lo que significa defender el arco azul.

Luego de un buen inicio de la U en el Torneo Nacional, Fernando de Paul le dio una entrevista al CDF donde habló de su vida privada y dio detalles respecto a lo que significa el fútbol para él, reconociendo que incluso el fútbol "le aburría".

"Todos quieren estar en la U. Es un gran equipo, por eso esperé tanto para llegar a la titularidad (...) Espero seguir jugando, hay que trabajar para eso (...) No sé si en otro club hubiera aguantado tanto tiempo sin jugar", dijo el portero al programa Abrazo de Gol de CDF.

Pero el ex jugador de San Luis de Quillota fue más allá, porque contó que no le gusta mucho ver fútbol, es más, no vio el partidazo entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League.

"No consumo mucho fútbol, me aburre. Ayer (miércoles) por ejemplo, en vez de ver al Real Madrid contra el Manchester City, me fui a dormir siesta", contó.

Por otro lado, dio a conocer quién es su mejor amigo dentro del cuadro azul: "mi partner es Bose, lo considero un gran amigo... un gran tipo".

Además, Fernando de Paul comentó sus inicios y dio a conocer cómo llegó a ser arquero, una posición que no a todos agrada.

"Era muy vago para correr, por eso terminé jugando de arquero. Cuando niño jugaba de mediocampista (...) La portería es un puesto diferente. Una vez me puse al arco cuando chico y me quedé para siempre", señaló.