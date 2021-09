Si uno repasa lo que ha sido la historia de Universidad de Chile, es inevitable encontrarse con el nombre de Leonel Sánchez. El otrora delantero supo hacer historia con la camiseta de los azules e incluso con la de la Roja, siendo parte del plantel que alcanzó el tercer lugar en el Mundial de 1962.

Hoy, con 85 años y superando un grave problemas de salud sufrido en mayo de este año, el referente del fútbol chileno recuerda sus días como futbolista. Y justamente ello ha terminado en un emocionante pedido.

En conversación con TNT Sports, Don Leonel reconoció que sueña con que una de las galerías del estadio Nacional lleve su nombre. "Estaría encantado. Y cuando la gente vaya al estadio y vea el letrero, que diga 'Tribuna Leonel Sánchez', entonces los hinchas de la U van a querer estar ahí... Creo que lo merezco por la obra que hice. Llegué a los 11 años a la U. Llegué así nomás", señaló entre lágrimas.

Para el histórico Sánchez, esto es algo similiar a una promesa que le hicieron hace años. Y es que si la U llega a construir su propio estadio, le adelantaron que sería en su honor. "Eso ya me lo dijeron una vez, hace mucho tiempo. Me prometieron eso".

De hecho, el gran Leonel aconsejó sobre el diseño que este podría tener. "Ahora, hay que esperar que la U tenga un estadio así como Santa Laura o Católica. Quizás no tan grande como el Nacional, porque ese es el que llena de chilenos que van a ver el fútbol".

"Me gustaría. Creo y mucha gente me lo dice. Yo hice cosas que son buenas para el fútbol chileno. Y para la U. Yo ya fue y creo que no me porté mal, entonces me queda el recuerdo de lo que hice en la U", sentenció.