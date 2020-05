Las anécdotas de Manuel Iturra con Messi y Xavi: "A ver si se me pega tu calidad"

Manuel Iturra anunció su retiro del fútbol después de casi dos décadas en el profesionalismo. Y la escena dio espacio para un repaso de toda su trayectoria, en la que saltó de Universidad de Chile a Portugal, Italia, España y México.

El Colocho conversó con Diario Marca y recordó algunas de las anécdotas de su paso por la Liga de las Estrellas: "La trascendencia real se la daré cuando empiece a rodar la pelotita y me den ganas de estar en el césped. Ahí me daré cuenta de que no soy más un futbolista".

Una buena es la que protagoniza con Xavi Hernández, el excelso mediocampista que hizo historia con el Barcelona y la selección de España. "Creo que (los cracks) me veían como un pesado (risas). De hecho, con Xavi Hernández tengo una anécdota", introdujo.

"Estuve todo un partido tocándolo. Él me dijo: '¿Qué haces, Itu?'. Yo le contesté: 'A ver si se me pega algo de tu calidad'. Y me dijo: 'Pero si tú vas sobrado'. Yo le repliqué: 'No seas mentiroso'", relató el Colocho.

De Lionel Messi también se acuerda. "Hay un vídeo en que él sale de todos lados y yo salgo sólo detrás de la pelota. Al final del vídeo, gesticulo, levanto un brazo y le digo 'contigo, no se puede'. Mis amigos se cagan de la risa", reconoció.

Iturra jugó cinco años y medio en la primera división de España, con las camisetas de Málaga, Granada, Rayo Vallecano y Villarreal. 137 partidos y dos goles dejó en el registro histórico el mediocampista chileno.