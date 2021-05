La pena de Fernando de Paul luego de perder ante Everton: "Tristes por la derrota porque podíamos meternos muy arriba"

Universidad de Chile perdió sorpresivamente por la cuenta mínima ante Everton de Viña del Mar en duelo correspondiente a la octava fecha del Campeonato Nacional.

La U tuvo un hombre de más y no pudo aprovechar la expulsión de Álvaro Madrid y gracias al penal convertido por Cecilio Waterman, los Oro y Cielo se llevan los tres puntos a la Ciudad Jardín.

Fernando de Paul habló luego de la derrota asumiendo que están "tristes por la derrota porque podíamos meternos muy arriba, pero hay que seguir trabajando, hay que levantarse rápido preparar el partido que viene porque es fundamental para nosotros".

De Paul es derrotado por Cecilio Waterman desde los 12 pasos (Agencia Uno)

El capitán de la U alabó a su rival asegurando que "defensivamente Everton nos bloqueó totalmente y no encontramos los espacios, teníamos que intentar más por fuera porque por dentro estaban todos ellos y chocábamos".

Agregando que "no sólo hizo un gran trabajo defensivo cuando estábamos once contra once, sino que también nos complicaron cuando les echaron a uno de ellos".

Para el final, De Paul hizo un llamado respecto a que "no hay que relajarse con que van pocas fechas, las primeras fechas de todos los torneos son muy importantes, se está demostrando que sacar muchos puntos al principio te da un margen al final. Hay que tratar de sumar en el partido que viene".