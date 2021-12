Luego de la renuncia de Gerardo Peluso al banco de Universidad de Chile a fines del 2010, la regencia azul se movió rápido para contratar a su sucesor, llegando a dos alternativas: Diego Pablo Simeone, que llegó de la mano de Leonardo Rodríguez y Jorge Sampaoli, de paso fugaz por O'Higgins de Rancagua y que se encontraba en el Emelec de Guayaquil.

Luego de la votación del Directorio de Azul Azul y contra todos los pronósticos, ganó el casildense, y el resto es historia, donde se convertiría en el líder de un año inolvidable para la U ganando los dos torneos nacionales y la Copa Sudamericana de forma invicta.

Más allá de la devoción por Sampaoli, Juan Abarca, jugador del plantel universitario, aclara que él soñaba con ser dirigido por el actual DT del Atlético Madrid.

"Se esperaba la llegada de Simeone y en mi cabeza estaba esa idea. Lo conocí como jugador y soñaba con ser dirigido por él. Aparece de repente Sampaoli, para muchos no muy conocido aunque yo lo ubicaba por lo que hizo en O`Higgins", le confiesa a Redgol.

Además el defensor dice entender al hincha de la U que resistió la llegada del casildense. "Es que sin desmerecer a uno, por nombre e historia futbolística el nombre de Simeone era más fuerte y quizás el hincha se dejaba llevar por eso también. Si me preguntaban a mi, obvio que también lo prefería", asegura.

El Corralero también recuerda su primer encuentro con el -entonces- nuevo entrenador de Universidad de Chile.-

"Tuve la oportunidad de entrenar los primeros dos o tres días con él, pero después Bielsa hizo la convocatoria para su último amistoso con Estados Unidos y nos fuimos como veinte días. La U también en pretemporada y conversé poco con Sampaoli. Después llego un martes y jugábamos el sábado con La Serena en la primera fecha y ahí hablé con él, me dijo que me conocía por lo de Huachipato y que siempre le gustaba trabajar con jugadores jóvenes que cuando vio la plantilla de la U le sedujo eso, precisamente. Que la intensidad era su afán y quizás jugadores de más edad no la iban a aguantar", rememora.

Abarca también nos cuenta que Sampaoli lo quería como líbero en una línea de tres. "Yo le dije 'mira, nunca he jugado en línea de tres de último hombre', pero él me comentó 'no, mira yo veo condiciones en ti por la velocidad que será importante cuando nos ataquen y en el mano a mano, tu rapidez será importante'", recuerda.

Por último, el central reconoce que las partidas de Mauricio Victorino y Rafael Olarra, le dieron más posibilidades de jugar.

"Eran la base de la defensa y referentes, además sabía que alguien podía llegar, por ende las oportunidades que tuviese, había que aprovecharlas al máximo. Llegó Marcos González y también había competencia con Albert Acevedo y Matías Rodríguez, el Pepe Rojas lo hacía por izquierda", cerró.