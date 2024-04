Fabrizio Copano hizo historia al presentarse por primera vez en el Estadio Nacional con una rutina como telonero de Los Bunkers. El standupero se convirtió así en el primer humorista en telonear a un artista en un recinto tan grande como lo es el recinto de la comuna de Ñuñoa.

Y es que con una pequeña rutina, Copano logró hacer reír a los presentes que se encontraban esperando el primer show del cierre de la gira “Ven Aquí” que se espera que tenga bastantes sorpresas durante la noche.

La invitación a participar en el show

RedCarpet estuvo presente en el punto de prensa posterior a su primera noche y aquí reveló la historia de cómo término invitado al evento de parte de la banda.

Y es que todo comenzó con un encuentro con la banda en su matrimonio hace algunos cuantos años atrás, esta vino con una promesa de parte de uno de los hermanos Durán.

“La historia es que yo conocí a los chiquillos en México, que lo conté un poquito en el escenario, a los hermanos Durán. Y cuando me case les pedí que tocaran en mi matrimonio, fueron también como invitados, pero les pedí también si podían tocar algunas canciones“, comenzó contando.

“Entonces arrendé unos equipos de música y me fui en un camión, parece que es mi banda los camiones, manejando desde la ciudad de Los Ángeles hasta un pequeño pueblo que se llama Los Álamos y ahí me fui con el Mauricio Durán, íbamos conversando. Los Bunkers no estaban juntos en esa época y le pregunté como ‘¿oye, tú creí que Los Bunkers se van a juntar alguna vez?’, y me dijo ‘eh puede ser, puede ser en el futuro’ y le dije ‘¿cómo te gustaría que fuese esa reunión?’, y me dijo ‘Nacional, un Nacional’ y yo le dije ‘ya sería bacan abrir el Nacional’ y me dijo ‘yapo, listo’ y me dio la mano“, agregó.

“Pasaron siete años y yo pensé que se le había olvidado y cuando anunciaron esto me llegó un mensaje de Mauricio como ‘¿estai listo?’, y yo ‘¿listo pa qué?’, ‘pa abrir los estadios’ y yo ‘puta, si claro, feliz’ y así fue como quedó esto sellado“, finalizó.

Posteriormente, el humorista reveló que desde el momento en qué se acordó el trato es que Mauricio Durán ha tratado de ponerlo nervioso, aunque reveló que después de este primer show que “le gané al Mauri“.

Puedes revisar la historia completa de Fabrizio Copano a continuación: