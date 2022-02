Universidad de Chile le dio la bienvenida a su noveno refuerzo en el mercado de pases, el uruguayo Álvaro Brun, donde justo en el momento que era presentado por las redes sociales, su anterior club, el Montevideo City Torque, publicaba una emocionante despedida para su capitán.

"No estoy llorando, se me metió un ÁlvaroBrun en el ojo", dice el comentario de un video que le dedicaron en las cuentas oficiales de su equipo, donde se ve a un emocionado volante, dejando la que fue su casa: "Ya es la sexta temporada en el club, y bueno, llegó a su final".

"Es algo que no lo piensas, se fueron dando las cosas así. En este club me sentí como no me sentí en ningún club de los que estuve anteriormente. Con el grupo tenía una llegada importantísima, me sentí realmente bien. Me hicieron sentir cómodo en primer momento", comienza diciendo.

"La verdad que es un grupo de trabajo que hace que a uno como jugador no le falte nada, se sienta como en su casa, disfrute, haga las cosas con buena cara. Ni hablar lo que es la parte dirigencial, me encontré con un club ordenado en todas sus líneas. Eso hace que el jugador solo se preocupe de jugar, en que haya un buen grupo humano y eso hace que las cosas salgan bien", detalla el nuevo volante azul.

El jugador que fue capitán del equipo de Montevideo también se quiebra en la conversación, donde es abrazado por su hijo.

"Me toca despedirme, pero este club va estar vinculado conmigo de por vida, por todo lo que me dieron, tanto a mi como a mi familia. Al club, a los socios, a mis compañeros que sigan metiéndole, que estoy muy feliz de dejar de esta manera el club, que me emociona porque fueron parte de mi vida y lo van a seguir siendo", finaliza