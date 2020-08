La bronca de Jean Beasejour con Luis Jiménez luego del recontragolazo del Mago

Universidad de Chile se imponía a Palestino 2-1 en San Carlos de Apoquindo, victoria que le servía a los azules para quedar a dos puntos de la Católica y además, llegar con la moral muy alta a enfrentar a Colo Colo la próxima fecha.

Sin embargo, cuando el partido expiraba apareció Luis Jiménez para con un golazo dejar las cosas 2-2 en un partido que comenzó auspicioso para la U, pero que Palestino supo emparejar al final.

Justo cuando el reloj marcaba el minuto 89, el Mago recibió de Lucas Acevedo, domino de pecho y de volea la clavó en un ángulo imposible para Fernando de Paul.

65' ¡Casi resulta la de laboratorio!



César Cortés y Luis Jiménez sorprendieron con una jugada preparada, pero el gol resultó anulado por posición adelantada. @CDPalestinoSADP 0-2 @udechile #PalestinoLaUxCDF pic.twitter.com/fdTB3mflK9 — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) August 30, 2020

El volante gritó a todo pulmón el empate de Palestino haciendo ciertos gestos que molestaron a la zaga azul y Jean Beausejour lo encaró diciéndole: "Con la calidad que tienes no es necesario hacer eso".

Jiménez se defendió argumentando que la bronca que tenía no era contra el equipo azul, si no que el festejo tenía un sólo destinatario: Camilo Moya, con el que tuvo una serie de encontrones durante el encuentro.

El Mago no perdonó a la U y más allá de la molestia transitoria con el volante universitario, lo cierto es que aún queda esa espinita de no haber llegado a Universidad de Chile cuando estaba dispuesto a hacerlo en enero de 2019. ¿Fue su desquite? Por qué no.