El perdiodista y reconocido comunicador nacional se subió arriba del piano en Radio ADN mientras se debatía el caso de Joaquín Larrivey, que aún no renueva en Universidad de Chile porque "no es el momento" para la directiva del Chuncho.

Juan Cristóbal Guarello en llamas: "Roggiero es un invento, una creación literaria. Los jugadores de Felicevich llegan sin problemas a la U, los otros no"

En Universidad de Chile cosechan dos empates en línea tras la agónica igualdad contra La Serena y a nivel directivo se mantienen las dudas a espera que toman el control los nuevos dueños, además de la incertidumbre por la llegada del nuevo gerente deportivo, Luis Roggiero.

El goleador Joaquín Larrivey aún no renueva contrato y tras vencerse el plazo fijado a la U comienza a escuchar otras ofertas desde hoy mismo. El delantero argentino es claramente el jugador más valioso del plantel azul en lo que a rendimiento se refiere, pero en la directiva del Chuncho sostienen que aún no es el momento para negociar.

Así las cosas, el delantero más efectivo de la U en el último tiempo podría partir a fin de año porque ni siquiera ha asumido el gerente deportivo, sin embargo Universidad de Chile ya acerca posiciones con Lorenzo Reyes y Junior Fernandes para que vuelvan al CDA.

“Roggiero es un invento, una creación literaria. Un holograma. Parece que no hay internet donde vive él, no hay nada y vive al medio del desierto. Es un gurú”, dijo muy molesto Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN.

El destacado periodista agregó: “¿de quién en Junior Fernandes, quién lo maneja? ¿Quién maneja y quería meter a Castellón? Felicevich, gracias. Los jugadores que son de Twenty Two entran derechitos, por un tubo. Y cuando no son de esa representación… ahí hay que ver, que no llega Roggiero. Qué curioso”.

Por último Guarello concluyó que “los jugadores de una empresa específica no necesitan la aprobación de Roggiero, y los de otros… ah, ahí sí”.

En septiembre festejamos todos. Y nosotros lo hacemos con todo el fútbol que debes ver para seguir celebrando. TNT Sports, pasión sin límites.