Jorge Segovia: "A la U le regalaron ir a la Libertadores y salvarse del descenso"

El propietario de Unión Española, Jorge Segovia, habló desde España con Los Tenores de Radio ADN, ocasión que aprovechó para hacer bolsa a Sebastián Moreno como presidente de la ANFP y a Universidad de Chile.

Moreno vive una suerte de golpe de Estado en la interna de Quilín y Segovia recordó uno de los pocos que sigue apoyando al directivo es la U, afirmando que la lógica se impone luego que los azules fueran favorecidos en el término anticipado de la temporada pasada.

Según el español, la ANFP se prestó para perjudicar a Unión Española con el duelo de semifinales de la Copa Chile ante la U, a quien, en sus palabras, también salvaron del descenso.

“El señor Moreno le regaló a la U ir a la Libertadores y evitar el descenso. Entonces favor por favor… público y notorio. Es una pena porque Universidad de Chile es un gran club, con una gran hinchada. La inmensa mayoría de los hinchas de la U son una gran barra. Y una institución con historia”, dijo Segovia.

Agregó que “cuando perdimos el campeonato contra ellos no tuve problema en ir a la cancha a felicitar a los jugadores de la U y yo era presidente de la Unión. Lamentablemente hay dirigentes que no están al nivel de la U, un club con esa tradición jamás debió prestarse para quitarle el cupo legítimo que había ganado Unión Española a la Copa Libertadores. Hay cosas que no se deben mover sólo por el dinero, debe haber también dignidad”.

Añade que “Unión Española hizo una prueba de dignidad y no se presentó a jugar ese partido de farsa. Tenemos la conciencia tranquila”.

Por otro lado se le consultó por Harold Mayne-Nicholls, quien salió de la presidencia de la ANFP en las polémicas elecciones contra el mismo Segovia. ¿Hubo intervención de Sebastián Piñera?

“No quiero hablar de personas del pasado. No voy a hacer críticas, pero si varios clubes deciden sacarlo es porque no lo está haciendo bien. ¿Piñera? No lo sé, si intervino no me lo dijo personalmente, lo desconozco”, sentenció.