El programa de conversación de Chilevisión, Podemos Hablar, reveló a los rostros que estarán presentes en el episodio de estreno de este viernes, en donde como se sabe, estará presente Daniela Aránguiz, pero no será la única.

En el programa, los invitados hablan de distintos puntos de su vida personal y laboral, además de participar en divertidas dinámicas. Para este 26 de abril, ya se reveló quienes serán los invitados del nuevo capítulo.

¿Quiénes son los invitados de este viernes a Podemos Hablar?

Este viernes estarán presentes la panelista de TV y ex Mekano, Daniela Aránguiz; la influencer y ex integrante de Tierra Brava, Valentina Torres, mejor conocida como la guaren; el primer chileno en jugar en la NFL, Sammi Reyes, y el cantante y hermano del ex presidente Sebastián Piñera, Miguel Piñera.

Las confesiones de Daniela Aránguiz

La ex Mekano responde a demanda en su contra por parte de la diputada Maite Orsini por el cargo de injurias y calumnias. “Cuando tú estás tanto tiempo con una persona, tú estás acostumbrado a una manera de escribir o como nombras a las personas, que tú estás hablando, yo por eso supe que la que me estaba escribiendo era ella y no él…. Esos mensajes eran para Jorge”, expresó.

“Yo me quiero defender altiro contra este email, yo creo que toda mujer herida, cuando tenemos que defender lo que más nos importa, nos salimos de madre, yo no tengo problema en sentarme delante de una jueza, un juez y decir punto por punto todos los mensajes que están ahí”, expresó.

También se agregó que la parlamentaria comenzó su relación con Jorge Valdivia antes del término de su relación con Aránguiz.

“Maite es una mujer muy mala, me ha hecho mucho daño y ella lo sabe perfectamente y no soy la primera mujer que se ve en un lío así… ella sabe dónde se metió, ella sabe que conoció a Jorge no soltero, ella sabe que Jorge estaba en Estados Unidos pasando Navidad, ella si era la amante de Jorge, ahora es su pareja, pero en ese momento era la amante”.