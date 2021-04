Johnny Herrera recuerda el gol más lindo que le hicieron en su vida... y no es de Esteban Paredes

Hace casi tres años, Johnny Herrera vivió un capítulo para olvidar. Derrota rotunda de Universidad de Chile ante Colo Colo y un golazo de Esteban Paredes, que enganchó a Rafael Vaz y colocó la pelota en el ángulo más lejano del arco universitario.

Sin embargo, y para lamento de los colocolinos, ese no fue el mejor gol que recibió el ídolo azul, que anunció ayer su retiro de las canchas. En conversación con Deportes en Agricultura, el angolino eligió la anotación más bonita que sufrió en el fútbol profesional.

"Un golazo, un golazo, un golazo, un golazo. Pero no fue en la U: el que me hace Daúd Gazale compadre... yo estaba en el Everton. Es un gol de antología, creo que después de ese gol no hizo más", recordó el medallista olímpico.

Los libros dirán que el 20 de abril de 2008, en el antiguo estadio Regional de Concepción, Gazale abrió la cuenta con una joyita al minuto 8, en la victoria de Deportes Concepción sobre los viñamarinos por 3-2. La jugada la atesora bien Herrera.

"Le pasa la pelota por arriba a Cristián Oviedo, que lo estaba marcando. Un (zaguero) central que parecía Rambo y que tuvimos cuando fuimos campeones. Le pincha la pelota y antes de que caiga, le pega un voleo y me deja parado, al ángulo", revive el ex mundialista.

La jornada quedará escrita para la posteridad. "Fue tremendo gol. Siempre aparece entre los mejores goles de la historia del fútbol chileno, de verdad fue como increíble", completa Herrera.