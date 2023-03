Johnny Herrera explotó por los precios que cobra Universidad de Chile por ver los partidos de los azules. "¿110 mil pesos una entrada? No, me mato", confesó visiblemente molesto por el aprovechamiento de la dirigencia con los fanáticos.

Johnny Herrera explota con Azul Azul por las entradas: "Cero tino con los hinchas, no les tienen ni estadio"

Toda la semana fue tema el alto precio de las entradas que Azul Azul le cobró a sus hinchas para el partido de esta noche, ante Unión La Calera. La galería costaba 11 mil pesos, mientras que el ticket más caro se elevó hasta los 110 mil pesos.

Más encima el presidente de la concesionaria, Michael Clark, aseguró que es el precio que se le debe cobrar a los fanáticos debido a que la situación financiera de la institución está muy compleja. Es decir, los hinchas deben arreglar el problema que hay en caja.

Por eso Johnny Herrera, ídolo de los universitarios, manifestó su molestia por lo onerosas de las entradas para asistir al Santa Laura. "Hay una falta de tino de parte de Azul Azul, en cualquier empresa en algún minuto tiene que haber una pérdida", confesó el meta en TNT Sports, donde oficia de comentarista.

Luego manifestó el ex arquero que "ellos asumieron hace poquito y hoy el empresario tiene que hacer un sacrificio por su gente. En la situación que está el país, en la situación que está Universidad de Chile, tienen que hacer un sacrificio por su gente, es la única forma de conquistarlos después de un tiempo malo".

Hizo una comparación con otros elencos grandes, que tienen precios más accesibles para su barra. "De alguna u otra forma, el hincha se compara con sus pares. Ves los pares y no es que sea una luca más barata, están prácticamente al doble que Colo Colo que viene de ser campeón y de Católica que viene jugando bien".

"¿110 mil pesos la entrada para un partido? No, me mato, es demasiado", siguió Johnny disparando. "Cuando vi 90 mil pesos el precio tribuna, pensé que era el abono. Cero tino con la actualidad del país y de sus hinchas, del tipo que llena el estadio, más encima no les tienes ni estadio que es lo peor", agregó.

Finalmente manifestó que "hay un aprovechamiento del hincha incondicional de la Universidad de Chile, saben que estarán igual, tristemente es la realidad del club hoy por hoy", añadiendo que es algo que "se da cuenta todo el mundo del fútbol, hasta los hinchas. Pellegrino es sensato y lo dice, la única gente que no se da cuenta es Azul Azul".

"El producto que ofrecemos está lejos del primer nivel. No solamente en lo futbolístico, también cuando vas al estadio", finalizó Johnny.