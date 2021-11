La desolación que viven los hinchas de Universidad de Chile, con una campaña que pone en juego su permanencia en Primera y una racha de ocho fechas sin victorias y siete derrotas, es total. Y así mismo es la señal que entregan los históricos azules en contacto con Redgol.

La llegada de Cristián Romero como alternativa de emergencia en reemplazo de Esteban Valencia, a sólo cinco fechas del final y con la obligación de asegurar la permanencia, puede ser un arma de doble filo para los ex campeones del conjunto azul.

Así lo cree Cristián Mora, tetracampeón con la U y ex compañero de Romero en los 90. "Le deseo todo el éxito, así como se lo deseé a Esteban, pero la U hace rato que no conoce los procesos. Es un equipo resultadista, que si le va bien sigue el DT o si no, se cambia".

El Orejón Mora asume que el problema es "un tema de convicción y confianza. Y además de que la U haya experimentado, porque han llegado técnicos con cero experiencia, como para creer que el requisito ahora en la U, es no ser de la U", grafica.

Roberto Rojas Mercado, arquero bicampeón en 1999 y 2000, cree que la dirigencia le erró a la nominación. "Llevaron a la alta competencia a dos que son especialistas en formación, como Hernán Caputto y Valencia. Y ahora está Romero, especializado en formación".

Según el ex golero, se trata de "gente que tiene amplias capacidades, porque se han preparado, han estudiado todo lo que es la proyección de jóvenes. Pero no para dirigir en la alta competencia. Cuando se tratocan los roles, tienen consecuencias", advierte.

Tomatín, como se conocía al ex suplente de Sergio Súperman Vargas, puntualiza que "Universidad de Chile no es para colocar al técnico que quede. El que esté arriba debe contar con un convencimiento. El que va quedando también es como poco serio".

"Esto es como la jefatura de cualquier empresa: tiene que haber un respeto por quien llega. Y Romero seguramente tendrá sus pergaminos y lo ha hecho muy bien en su trabajo, pero llegó para otras funciones. Creo que toda función trastocada es un error", completa.

Fuerte crítica a los jugadores de Universidad de Chile



Pero el entrenador parece no ser el único punto débil de Universidad de Chile en lo que va de tenmporada. Cristián Mora asume que hay gran parte de la responsabilidad que les corresponde a los jugadores.

"A la U le falta un golpe de timón fuerte", explica el ex defensor. "Hay jugadores que no están a la altura de los partidos. No puede ser que se pongan en ventaja y a los dos minutos haya una duda generalizada para que te empaten y que al final terminen casi regalando el partido".

Para el ex seleccionado chileno, en el equipo "hoy no hay jerarquía, no hay actitud para enfrentar un partido al nivel que se necesita. Más que fútbol hay que poner otras cosas y no se ve en los jugadores".

Universidad de Chile se enfrentará este jueves con Ñublense en Chillán, en un partido clave para salir de la zona de riesgo en la tabla de posiciones. El domingo, en tanto, los azules tienen que visitar a Universidad Católica.