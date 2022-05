Un poco más tranquilo respira el portero Hernán Galíndez. No solo por volver al triunfo con Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, también por la situación de su familia, donde el fin de semana se reveló que habían sido amenazados por el mal rendimiento en cancha.

Una situación que si bien el arquero explicó tras la victoria ante Deportes La Serena, continuó luego de que Azul Azul pusiera la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.

"La verdad que lo que quiso decir (representante) es que lo más importante es el bienestar y felicidad de mi familia. Mi esposa se asustó con lo que había pasado y no pasó más que eso. Mi idea es seguir en el club. Cuando terminó el partido fui el último en salir, recibí aplausos y apoyo en redes sociales, me escribió mucha gente para que no me vaya. Estoy feliz en el club y quiero seguir entrenando para ser un aporte", destacó Galíndez.

El portero también asegura que desde que se supo la situación fue rodeado por el cariño y respaldo de sus compañeros, donde les dejó en claro que no piensa salir de la U.

"El primero que se me acercó fue Felipe Seymour, el capitán, que me brindó mi apoyo y todos, o la gran mayoría, se acercó a decirme que no me vaya y les aclaré que no es mi idea. Me sentí respaldado, como dije antes, por la hinchada, por los dirigentes y el club, que se pusieron a mi disposición para iniciar algo legal pero por mis compañeros fue un apoyo importante. A pesar de que no somos amigos todavía, me sentí respaldado y entendí que ellos me quieren acá y eso es muy importante", destaca.

Denuncia

De parte de Azul Azul revelaron que pusieron una denuncia ante el Ministerio Público, con la idea de buscar a los responsables de estos actos, ya que aseguran que no van a tolerar estas cosas con los integrantes de la institución.

"Hernán se le ha querido dar apoyo institucional, desde que tomamos conocimiento de los hechos, para tranquilidad de su familia, la protección y el acompañamiento. Como club no toleramos este tipo de comportamiento con nuestros jugadores y jugadoras. Efectivamente interpusimos una denuncia ante el Ministerio Público que fue recibida. Esperamos que en el contexto de la investigación se puede buscar a los responsables", precisó el abogado del Club, Jorge Arredondo.